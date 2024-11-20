2024年世界棒球12強的超級循環賽將在明（21）日於日本東京開打，中華隊首戰將對決預賽A組第一委內瑞拉，許多球迷也已經前往東京買好票，準備見證中華隊繼續創造歷史。不過就有球迷發現，在最熱鬧的日本VS中華一站，很多人都滿買錯了位置，關鍵原因也曝光了。
赴東京巨蛋幫中華隊加油位置買錯了！關鍵原因曝光：地主慣例
四強超級循環賽中，賽事全在東京巨蛋舉辦，中華隊將在首戰將在21日中午11:00交手A組冠軍委內瑞拉、22日11:00與美國交手、23日則是晚場比賽對決地主日本。
本次中華隊三場比賽皆為客場身分，擔任先攻球隊，休息室會被安排在一壘側。不過由於地主日本隊為全主場，因此不論先後攻都會使用一壘側休息室，因此在11月23日晚場中華隊位置將改在三壘側。
對此，中職會長蔡其昌也發文提醒，中華隊為B組第2且原先取得參賽資格時世界排名低於美國，所以循環賽每場都是先攻，而日本隊不論先後攻都使用一壘側休息室。
🟡2024世界棒球12強超級循環賽中華隊位置
11/21 12:00 委內瑞拉VS中華
中華隊位置： 一壘側
11/22 12:00 中華VS美國
中華隊位置：一壘側
11/23 19:00 日本VS中華
❗中華隊位置：三壘側
🟡2024世界棒球12強「4強賽程」（東京巨蛋）
📍11/21 週四
⚾️11:00 委內瑞拉 vs. 中華
⚾️18:00 日本 vs. 美國
📍11/22 週五
⚾️11:00 中華 vs. 美國
⚾️18:00 日本vs. 委內瑞拉
📍11/23 週六
⚾️11:00 委內瑞拉 vs. 美國
⚾️18:00 日本 vs. 中華
我是廣告 請繼續往下閱讀
四強超級循環賽中，賽事全在東京巨蛋舉辦，中華隊將在首戰將在21日中午11:00交手A組冠軍委內瑞拉、22日11:00與美國交手、23日則是晚場比賽對決地主日本。
本次中華隊三場比賽皆為客場身分，擔任先攻球隊，休息室會被安排在一壘側。不過由於地主日本隊為全主場，因此不論先後攻都會使用一壘側休息室，因此在11月23日晚場中華隊位置將改在三壘側。
對此，中職會長蔡其昌也發文提醒，中華隊為B組第2且原先取得參賽資格時世界排名低於美國，所以循環賽每場都是先攻，而日本隊不論先後攻都使用一壘側休息室。
🟡2024世界棒球12強超級循環賽中華隊位置
11/21 12:00 委內瑞拉VS中華
中華隊位置： 一壘側
11/22 12:00 中華VS美國
中華隊位置：一壘側
11/23 19:00 日本VS中華
❗中華隊位置：三壘側
🟡2024世界棒球12強「4強賽程」（東京巨蛋）
📍11/21 週四
⚾️11:00 委內瑞拉 vs. 中華
⚾️18:00 日本 vs. 美國
📍11/22 週五
⚾️11:00 中華 vs. 美國
⚾️18:00 日本vs. 委內瑞拉
📍11/23 週六
⚾️11:00 委內瑞拉 vs. 美國
⚾️18:00 日本 vs. 中華
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。