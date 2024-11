我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本次12強超級循環賽中在東京巨蛋舉辦,日本隊不論先後攻都會使用一壘側休息室右半邊 (一壘側) 休息室。(圖/東京巨蛋官網)

▲2024世界棒球12強「4強賽程」。(圖/NOWnews社群中心製)

2024年世界棒球12強的超級循環賽將在明(21)日於日本東京開打,中華隊首戰將對決預賽A組第一委內瑞拉,許多球迷也已經前往東京買好票,準備見證中華隊繼續創造歷史。不過就有球迷發現,在最熱鬧的日本VS中華一站,很多人都滿買錯了位置,關鍵原因也曝光了。四強超級循環賽中,賽事全在東京巨蛋舉辦,中華隊將在首戰將在21日中午11:00交手A組冠軍委內瑞拉、22日11:00與美國交手、23日則是晚場比賽對決地主日本。本次中華隊三場比賽皆為,休息室會被安排在。不過由於地主日本隊為全主場,因此,因此在消息曝光後,立刻有部分球迷在網路社群上哀號:「剛剛檢查才發現我台日大戰買到一壘了」、「趕快檢查票券阿!不然要夾在日本當地球迷中間了」。對此,中職會長蔡其昌也發文提醒,,而日本隊不論先後攻都使用一壘側休息室。11/21 12:00 委內瑞拉VS中華11/22 12:00 中華VS美國11/23 19:00 日本VS中華📍11/21 週四⚾️11:00 委內瑞拉 vs. 中華⚾️18:00 日本 vs. 美國📍11/22 週五⚾️11:00 中華 vs. 美國⚾️18:00 日本vs. 委內瑞拉📍11/23 週六⚾️11:00 委內瑞拉 vs. 美國⚾️18:00 日本 vs. 中華