2024年第三屆世界棒球12強賽,中華隊預賽4勝1負打進東京的超級循環賽,首次取得4強門票。接下來將和日本、委內瑞拉、美國在東京巨蛋進行交手。首戰將先和委內瑞拉對戰,比賽預計將在11月21日中午11:00進行。Ricardo Pinto:費城人隊(MLB)Yohander Méndez:讀賣巨人隊(日本職棒)Mario Sánchez:統一7-ELEVEn獅隊(中華職棒)William Cuevas:韓華鷹隊(韓國職棒)Max Castillo:費城人隊3A(小聯盟)Enderson Franco:富邦悍將隊(中華職棒)Anthony Vizcaya:亞特蘭大勇士隊3A(小聯盟)Pedro García:辛辛那提紅人隊3A(小聯盟)José Álvarez:墨西哥聯盟Alfredo Zárraga:坦帕灣光芒隊3A(小聯盟)Oddanier Mosqueda:紐約洋基隊3A(小聯盟)Arnaldo Hernández:墨西哥聯盟Nivaldo Rodríguez:富邦悍將隊(中華職棒)Jesús Vargas:墨西哥聯盟Liarvis Breto:墨西哥聯盟Carlos Pérez:奧克蘭運動家隊3A(小聯盟)Francisco Arcia:墨西哥聯盟Carlos Pérez Jr.:芝加哥白襪隊3A(小聯盟)Hernán Pérez:辛辛那提紅人隊3A(小聯盟)Ehire Adrianza:洛杉磯天使隊(MLB)Diego Castillo:明尼蘇達雙城隊3A(小聯盟)Jermaine Palacios:墨西哥聯盟Alexi Amarista:匹茲堡海盜隊3A(小聯盟)David Rodríguez:墨西哥聯盟Ramón Flores:墨西哥聯盟Ángel Reyes:墨西哥聯盟Franklin Barreto:墨西哥聯盟Herlis Rodríguez:墨西哥聯盟本屆委內瑞拉擁有這一次世界12強各隊最多的17名有大聯盟資歷的選手經驗球員,預賽階段5場比賽,每場最少都有7安。兩位Carlos Perez合計貢獻11支安打、4打點且打擊率都逼近4成。需要注意的球員還包括:Alexei Amarista、Ehire Adrianza、Hernan Perez,他們的經驗對球隊相當重要。而投手陣容方面,有不少中華職棒的熟悉面孔,包括富藍戈(Enderson Franco)、羅戈(Nivaldo Rodriguez)、勝騎士(Mario Sanchez)、必贏多(Ricardo Pinto),必贏多2024年還上過大聯盟,效力於費城人隊。羅戈曾效力於休士頓太空人,本季在中華職棒(CPBL)富邦悍將隊打球,2024年球季繳出防禦率2.16和156次三振的成績展現頂級實力。勝騎士效力於統一獅,本季坐擁勝投、三振雙冠王以14勝5敗、167次三振的成績入圍年度MVP。其他如Yohander Mendez和Williams Cuevas也有大聯盟經歷,為投手群提供穩定的表現。委內瑞拉(A1)、美國(A2)、日本(B1)、中華隊(B2)11/21 11:00 委內瑞拉(A1) vs. ⭐️中華隊(B2)11/21 18:00 日本(B1) vs. 美國(A2)11/22 11:00 ⭐️中華隊(B2) vs. 美國(A2)11/22 18:00 日本(B1) vs. 委內瑞拉(A1)11/23 11:00 委內瑞拉(A1) vs. 美國(A2)11/23 18:00 日本(B1)vs. ⭐️中華隊(B2)⚾️:林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。