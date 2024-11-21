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2024年第三屆世界棒球12強賽，中華隊預賽4勝1負打進東京的超級循環賽，首次取得4強門票。接下來將和日本、委內瑞拉、美國在東京巨蛋進行交手。首戰將先和委內瑞拉對戰，比賽預計將在11月21日中午11：00進行。Ricardo Pinto：費城人隊（MLB）Yohander Méndez：讀賣巨人隊（日本職棒）Mario Sánchez：統一7-ELEVEn獅隊（中華職棒）William Cuevas：韓華鷹隊（韓國職棒）Max Castillo：費城人隊3A（小聯盟）Enderson Franco：富邦悍將隊（中華職棒）Anthony Vizcaya：亞特蘭大勇士隊3A（小聯盟）Pedro García：辛辛那提紅人隊3A（小聯盟）José Álvarez：墨西哥聯盟Alfredo Zárraga：坦帕灣光芒隊3A（小聯盟）Oddanier Mosqueda：紐約洋基隊3A（小聯盟）Arnaldo Hernández：墨西哥聯盟Nivaldo Rodríguez：富邦悍將隊（中華職棒）Jesús Vargas：墨西哥聯盟Liarvis Breto：墨西哥聯盟Carlos Pérez：奧克蘭運動家隊3A（小聯盟）Francisco Arcia：墨西哥聯盟Carlos Pérez Jr.：芝加哥白襪隊3A（小聯盟）Hernán Pérez：辛辛那提紅人隊3A（小聯盟）Ehire Adrianza：洛杉磯天使隊（MLB）Diego Castillo：明尼蘇達雙城隊3A（小聯盟）Jermaine Palacios：墨西哥聯盟Alexi Amarista：匹茲堡海盜隊3A（小聯盟）David Rodríguez：墨西哥聯盟Ramón Flores：墨西哥聯盟Ángel Reyes：墨西哥聯盟Franklin Barreto：墨西哥聯盟Herlis Rodríguez：墨西哥聯盟本屆委內瑞拉擁有這一次世界12強各隊最多的17名有大聯盟資歷的選手經驗球員，預賽階段5場比賽，每場最少都有7安。兩位Carlos Perez合計貢獻11支安打、4打點且打擊率都逼近4成。需要注意的球員還包括：Alexei Amarista、Ehire Adrianza、Hernan Perez，他們的經驗對球隊相當重要。而投手陣容方面，有不少中華職棒的熟悉面孔，包括富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez）、勝騎士（Mario Sanchez）、必贏多（Ricardo Pinto），必贏多2024年還上過大聯盟，效力於費城人隊。羅戈曾效力於休士頓太空人，本季在中華職棒（CPBL）富邦悍將隊打球，2024年球季繳出防禦率2.16和156次三振的成績展現頂級實力。勝騎士效力於統一獅，本季坐擁勝投、三振雙冠王以14勝5敗、167次三振的成績入圍年度MVP。其他如Yohander Mendez和Williams Cuevas也有大聯盟經歷，為投手群提供穩定的表現。委內瑞拉(A1)、美國(A2)、日本(B1)、中華隊(B2)11/21 11:00 委內瑞拉(A1) vs. ⭐️中華隊(B2)11/21 18:00 日本(B1) vs. 美國(A2)11/22 11:00 ⭐️中華隊（B2） vs. 美國（A2）11/22 18:00 日本（B1） vs. 委內瑞拉（A1）11/23 11:00 委內瑞拉（A1） vs. 美國（A2）11/23 18:00 日本（B1）vs. ⭐️中華隊（B2）⚾️：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。