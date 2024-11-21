2024年第三屆世界棒球12強賽，中華隊預賽4勝1負打進東京的超級循環賽，首次取得4強門票。接下來將和日本、委內瑞拉、美國在東京巨蛋進行交手。首戰將先和委內瑞拉對戰，比賽預計將在11月21日中午11：00進行。以下《NOWnews》為讀者整理本次中華隊進入複賽後的完整行程，以及轉播資訊。
我是廣告 請繼續往下閱讀
⚾ 投手：
Ricardo Pinto：費城人隊（MLB）
Yohander Méndez：讀賣巨人隊（日本職棒）
Mario Sánchez：統一7-ELEVEn獅隊（中華職棒）
William Cuevas：韓華鷹隊（韓國職棒）
Max Castillo：費城人隊3A（小聯盟）
Enderson Franco：富邦悍將隊（中華職棒）
Anthony Vizcaya：亞特蘭大勇士隊3A（小聯盟）
Pedro García：辛辛那提紅人隊3A（小聯盟）
José Álvarez：墨西哥聯盟
Alfredo Zárraga：坦帕灣光芒隊3A（小聯盟）
Oddanier Mosqueda：紐約洋基隊3A（小聯盟）
Arnaldo Hernández：墨西哥聯盟
Nivaldo Rodríguez：富邦悍將隊（中華職棒）
Jesús Vargas：墨西哥聯盟
Liarvis Breto：墨西哥聯盟
⚾ 捕手：
Carlos Pérez：奧克蘭運動家隊3A（小聯盟）
Francisco Arcia：墨西哥聯盟
Carlos Pérez Jr.：芝加哥白襪隊3A（小聯盟）
⚾ 內野手：
Hernán Pérez：辛辛那提紅人隊3A（小聯盟）
Ehire Adrianza：洛杉磯天使隊（MLB）
Diego Castillo：明尼蘇達雙城隊3A（小聯盟）
Jermaine Palacios：墨西哥聯盟
Alexi Amarista：匹茲堡海盜隊3A（小聯盟）
David Rodríguez：墨西哥聯盟
⚾ 外野手：
Ramón Flores：墨西哥聯盟
Ángel Reyes：墨西哥聯盟
Franklin Barreto：墨西哥聯盟
Herlis Rodríguez：墨西哥聯盟
本屆委內瑞拉擁有這一次世界12強各隊最多的17名有大聯盟資歷的選手經驗球員，預賽階段5場比賽，每場最少都有7安。兩位Carlos Perez合計貢獻11支安打、4打點且打擊率都逼近4成。需要注意的球員還包括：Alexei Amarista、Ehire Adrianza、Hernan Perez，他們的經驗對球隊相當重要。
而投手陣容方面，有不少中華職棒的熟悉面孔，包括富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez）、勝騎士（Mario Sanchez）、必贏多（Ricardo Pinto），必贏多2024年還上過大聯盟，效力於費城人隊。
羅戈曾效力於休士頓太空人，本季在中華職棒（CPBL）富邦悍將隊打球，2024年球季繳出防禦率2.16和156次三振的成績展現頂級實力。勝騎士效力於統一獅，本季坐擁勝投、三振雙冠王以14勝5敗、167次三振的成績入圍年度MVP。其他如Yohander Mendez和Williams Cuevas也有大聯盟經歷，為投手群提供穩定的表現。
⚾️2024世界12強棒球賽預賽B組戰績：
⚾️2024世界12強棒球賽複賽晉級球隊：委內瑞拉(A1)、美國(A2)、日本(B1)、中華隊(B2)
⚾️2024世界12強棒球賽中華隊複賽賽程：
11/21 11:00 委內瑞拉(A1) vs. ⭐️中華隊(B2)
11/21 18:00 日本(B1) vs. 美國(A2)
11/22 11:00 ⭐️中華隊（B2） vs. 美國（A2）
11/22 18:00 日本（B1） vs. 委內瑞拉（A1）
11/23 11:00 委內瑞拉（A1） vs. 美國（A2）
11/23 18:00 日本（B1）vs. ⭐️中華隊（B2）
⚾️2024世界12強棒球賽轉播資訊：
📌世界棒球12強電視轉播：緯來體育台、東森新聞台、中華電信MOD
📌世界棒球12強線上轉播：愛爾達體育1台、Hami Video12強棒球1台
⚾️2024世界12強棒球賽中華隊名單：
📌投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。
📌捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95
📌內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。
📌外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。