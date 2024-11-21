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▲林千又說女人一定要戴鑽戒，越戴越好命。（圖／翻攝自林千又IG）

納豆前女友林千又2天前曬出婚戒照，沒想到卻被以為是賣鑽石，她再度發文，這次寫得很清楚，還甜摟未婚夫放閃，「沒想到我還有人要！」更在限時動態中開心分享，女人一定要帶鑽戒，越戴越好命，因為「鑽」等於「賺」，不少粉絲都很替她開心。林千又第一篇發文讓很多人沒看懂，甚至有人以為她是在賣鑽石，讓她無奈再發第二篇文，「好吧～很多人沒看懂上ㄧ篇～以為只是我生日或是在賣鑽石，沒想到我還有人要～只是最後竟然是外銷，謝謝他讓我找到平靜的港口，他治癒了我的全部。」這下子非常清楚她是被求婚成功。林千又也說，未婚夫很尊重她也很疼她，給她很多自由，「讓我知道兩人是平等的，愛情會逝去，但婚姻是找到ㄧ個可以和你一起生活的人，期待新的人生，也謝謝我的妹妹，沒有她就不會遇到他。」最後不忘自嘲，要大家買鑽戒記得找她。巧的是，前男友納豆也在同一天宣布喜訊，向愛情長跑8年的依依求婚成功，感性喊話「我的命是妳幫我撿回來的」，謝謝對方在自己生病時的不離不棄，還承諾無論對方是否答應，都會用餘生照顧、陪伴並愛著對方，讓依依聽了也忍不住感動落淚，點頭答應。