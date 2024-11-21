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▲國民黨立委陳菁徽曬出陳情信。（圖／陳菁徽辦公室提供）

公務員職場霸凌連環爆！近日一位網友發文指控，疾管署整備組有一「土皇帝」組長，該整備組組長會咆哮、丟公文以及辱罵同仁是豬等情事。國民黨立委陳菁徽今（21）日在立法院衛環委員會質詢時，曬出員工陳情信，不只指控疾管署整備組組長、科長、簡任技正霸凌同仁，更悲嘆「要發現有人吊死，才能引起政府重視？」勞動部公務員輕身案引爆全民怒火，公務員職場霸凌跟著連環爆。有網友日前在社群媒體發文指控，疾管署有一位「土皇帝」，該疾管署整備組長從111年5月就任至今，2年內離調人員就高達3、4成，人員流動明顯異常，還會刻意壓人長達6個月以上、不讓調職，類似情況屢見不鮮，然而，調離後的空缺，多數補不到人，導致目前單位內部工作量暴增。疾管署副署長羅一鈞昨回應，根據行政院卓榮泰直播最新說明及指示「有若干案件，現在已經被媒體揭露或討論，全部要在一週內完成調查。」 疾管署將依上述最新指示辦理，於一週內完成調查。對此，陳菁徽今早在立法院衛環委員會質詢時拿出員工陳情信，內容洋洋灑灑指控疾管署整備組組長、科長、簡任技正霸凌同仁。陳菁徽更透露，20日下午她接獲疾管署人員來電，對方不斷表達一定要相信疾管署內是真的有霸凌，譬如親眼就見到霸凌主管當眾罵人員豬，並拜託協助發聲，幫忙解除這類身心高壓的崩潰狀況。「上行下效，酷吏整備組組長底下科長、簡技霸凌壓榨同仁」，人員流動率過大、人力嚴重不足、員工工作負荷大（身兼數職），主管卻只出一張嘴，辱罵同仁能力差，逼迫同仁產能，讓其表現穩戴烏紗帽。主管網購、打屁、聊是非、爽休假、爽出國、下班時間一到拍拍屁股走人。同仁工作多卻不能報加班、案子無解、業務永遠做不完、難休假、身心俱疲、有多少人尋求心理諮商？整備組內有的主管是這樣，別的組室呢？整個疾管署有多少這種寬以律己、嚴以待人，踩著別人往上爬的主管？更何況這些主管很多都是透過非高普考試任用管道（如專技、自行遴用）卻銓敘成正式公務人員，美其名人才彈性任用、實質是遴選背景強大逢迎諂媚抱大腿的人，請問這種人如何公平公正領導統御文官體系的同仁？是不是在林森南路辦公室那一棟大樓要發現有人吊死，才能引起政府重視公務職場霸凌，因為公務體制的封閉，透過陳情為民喉舌的立法委員，希望疾管署的主管們不要再繼續霸凌壓榨責任感重的同仁。