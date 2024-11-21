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▲A-Lin（中）的《A-Link with Passengers》巡演歷時近5年，即將風光「畢業」，明年元月會回到台北小巨蛋演3場。（圖／众悅娛樂提供）

▲A-Lin演唱會門票很常秒殺，她的演唱實力與舞台丰采都備受歌迷的喜愛。（圖／众悅娛樂提供）

金曲歌后A-Lin氣勢如虹，兩週前才宣布以歷時近5年、數度升級改版的演唱會《A-LINK WITH PASSENGERS – 最終站》返回台北小巨蛋，明年元月17、18兩天演唱兩場，票券開賣締造秒殺佳績，今（21日）宣布將於明年元月19日下午3點加開1場，有如送給向隅粉絲的春節前「尾牙大獎」，門票確定於本月29日（週五）中午12點由A-Lin官網會員優先購票，晚上6點全面開賣，購票請洽「ibon官網」。A-Lin的《A-LINK WITH PASSENGERS 》系列巡演，最早是2020年的西洋情人節，在台北小巨蛋連唱3天《Passenger旅。課》拉開序幕，哪知道新冠肺炎疫情之後急速升溫，全球陸續封閉演出場館，這場演唱會也成了台北小巨蛋的倒數第2場活動。由於台灣疫情控制相較歐美得宜，娛樂事業提早恢復，《Passenger旅。課》重新整裝於同年年底，於高雄漢神巨蛋登場，舞台設計全部換新，重回樂迷眼前。結果又再歷經疫情起伏，才能於2022年加入她的全新專輯《LINK》內容、升級爲2.0版《A-Link with Passengers》演唱會，回到台北小巨蛋，舞台設計2度換新，也又返回高雄巨蛋，這之中歷經亞、美、澳洲近50座城市的巡迴，獲得全球近百萬人的掌聲，還在巡演過程中拿下金曲獎最佳華語女歌手獎的殊榮，充滿許多回憶。如今宣布舞台又要第3度全新設計，繼續改頭換面成為《A-LINK WITH PASSENGERS – 最終站》，在時序跨入2025年開春之際，A-Lin要在台北小巨蛋的舞台陪粉絲們邁向「小龍」蛇年，今最新加場宣布後，她3天連演3場，樂迷都期待不已，她也向他們喊話：「希望大家以旅客身分再進一次小巨蛋，重溫我們精彩絕倫的旅課，畢業旅行囉。」日前在threads上流傳一段KTV影片，片名「扯～根本原唱吧」，只見片中壓低帽沿女子忘我高歌，演唱〈有一種悲傷〉，聲線、情感極似A-Lin，唱得投入令人心醉，曲畢時還自動加碼一句：「來～聽歌的請喝酒～」耳朵尖的網友立刻「破案」，跟著搞笑回應「可以出道了」、「唱得比原唱還好」，也有人乾脆揭曉謎底：「就是本人啊～愛死～」，或是留言：「耳朵懷孕了！」顯然她不但實力廣受肯定，幽默創意也很能得到粉絲的認同，無怪乎演唱會一再加場還是常常秒殺。