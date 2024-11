我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin(中)的《A-Link with Passengers》巡演歷時近5年,即將風光「畢業」,明年元月會回到台北小巨蛋演3場。(圖/众悅娛樂提供)

▲A-Lin演唱會門票很常秒殺,她的演唱實力與舞台丰采都備受歌迷的喜愛。(圖/众悅娛樂提供)

金曲歌后A-Lin氣勢如虹,兩週前才宣布以歷時近5年、數度升級改版的演唱會《A-LINK WITH PASSENGERS – 最終站》返回台北小巨蛋,明年元月17、18兩天演唱兩場,票券開賣締造秒殺佳績,今(21日)宣布將於明年元月19日下午3點加開1場,有如送給向隅粉絲的春節前「尾牙大獎」,門票確定於本月29日(週五)中午12點由A-Lin官網會員優先購票,晚上6點全面開賣,購票請洽「ibon官網」。A-Lin的《A-LINK WITH PASSENGERS 》系列巡演,最早是2020年的西洋情人節,在台北小巨蛋連唱3天《Passenger旅。課》拉開序幕,哪知道新冠肺炎疫情之後急速升溫,全球陸續封閉演出場館,這場演唱會也成了台北小巨蛋的倒數第2場活動。由於台灣疫情控制相較歐美得宜,娛樂事業提早恢復,《Passenger旅。課》重新整裝於同年年底,於高雄漢神巨蛋登場,舞台設計全部換新,重回樂迷眼前。結果又再歷經疫情起伏,才能於2022年加入她的全新專輯《LINK》內容、升級爲2.0版《A-Link with Passengers》演唱會,回到台北小巨蛋,舞台設計2度換新,也又返回高雄巨蛋,這之中歷經亞、美、澳洲近50座城市的巡迴,獲得全球近百萬人的掌聲,還在巡演過程中拿下金曲獎最佳華語女歌手獎的殊榮,充滿許多回憶。如今宣布舞台又要第3度全新設計,繼續改頭換面成為《A-LINK WITH PASSENGERS – 最終站》,在時序跨入2025年開春之際,A-Lin要在台北小巨蛋的舞台陪粉絲們邁向「小龍」蛇年,今最新加場宣布後,她3天連演3場,樂迷都期待不已,她也向他們喊話:「希望大家以旅客身分再進一次小巨蛋,重溫我們精彩絕倫的旅課,畢業旅行囉。」日前在threads上流傳一段KTV影片,片名「扯~根本原唱吧」,只見片中壓低帽沿女子忘我高歌,演唱〈有一種悲傷〉,聲線、情感極似A-Lin,唱得投入令人心醉,曲畢時還自動加碼一句:「來~聽歌的請喝酒~」耳朵尖的網友立刻「破案」,跟著搞笑回應「可以出道了」、「唱得比原唱還好」,也有人乾脆揭曉謎底:「就是本人啊~愛死~」,或是留言:「耳朵懷孕了!」顯然她不但實力廣受肯定,幽默創意也很能得到粉絲的認同,無怪乎演唱會一再加場還是常常秒殺。