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賴清德政府上任半年，先不說有什麼令人印象深刻的作為，很多人至今連部會首長的名字都叫不出來。從近期發生的幾起事件，包括台灣金聯施俊吉被拔官、接任的呂政璋閃辭；勞動部勞發署北分署發生嚴重的職場霸凌事件，導致公務員輕生；再到101董座賈永婕遭批評公器私用，引發員工反彈。再再都顯示，卓榮泰已無法掌控這台失序火車，公務體系被搞得一團混亂。公務體系是國家政務運行很重要的一股力量，很多關鍵的連結都需要靠公務員來完成。過去公務體系被認為是最可靠、為穩健的一個族群，但在賴清德「輕專業、重政治」的執政作風下，公務體系變成政治酬庸的工具，外行領導內行，沒有資歷、經驗的人都可以來擔任部長、主委，只因為他們跟賴清德交好，或是派系妥協的結果。曾經擔任過金管會主委、行政院副院長的施俊吉，即便任期還有兩年，竟被莫名其妙拔官，而且沒有告知任何理由。施俊吉卸任時感嘆，「4年前我不知道我為什麼來這裡，4年後我一樣不知道我為什麼離開這裡」，這句話道盡了無奈與不平。然而，素有經濟學專業的施俊吉，4年前不懂蔡英文為何派他來專門處理銀行不良債權的資產管理公司，4年後同樣的命運，遭到民進黨賴清德無情拔官，走的一頭問號。而財政部院派來接任他的竟然是身分極具爭議的前雲林縣農業處長呂政璋，一個毫無金融背景的人，其家族更積欠農業金庫5千萬鉅款。果不其然，上任不到兩天的呂政璋「自行請辭」，還戲謔地說「台灣政治比國際商業還複雜」。這起人事證明了賴政府的人事任命不只荒唐，毫無章法可言，更把首長任命當成兒戲般看待，一個經濟專業的人被無預警拔掉，換上有問題的人。事後得知，原來是總統府秘書長潘孟安的推薦，但完全沒經考核與審薦，只憑一己之私。同樣引發社會極大爭議的勞動部霸凌案，勞動部長何佩珊的處理失當、令人失望，還說分署長謝宜容言語是「目的良善」。回想當初發布勞動部長人事案時，社會上一頭霧水，頻頻問誰是何佩珊？這才知道她是綠營總召柯建銘的國會幕僚，當過行政院的副祕書長，但她完全沒有任何跟勞工相關的學、經歷啊！何佩珊的黨派色彩濃厚，長年負責民進黨黨務運作。何佩珊透露，當時徵詢她的人就是賴清德，她聽到的時候也相當意外，可見她自己也沒有預期到自己會出任勞動部一職。事後來看，何佩珊上任這半年，仍處於熟悉業務的階段，對內可能都還無法了解勞動部下轄的各單位執掌，更不用說相關主管了。這次處理霸凌案一開始選擇力挺謝宜容，甚至說這是官僚體系的「平庸之惡」，絲毫沒有跟第一線的同仁站在一起，可見她自視甚高，已不適任擔任台灣勞工的頭頭。另一位最近網路討論度很高的就是自稱「賈董」的101董事長賈永婕，她本來就有知名度，但沒人想到她會被綠營任命擔任101董座，想到的理由多半都是「政治正確」。不得不說，她上任後確實帶起101討論度，只不過大家討論的都是她的作風跟行為，不是101受到多少重視。最新風波就是賈永婕老公王兆杰在101點燈寫下「德杰集團，永婕同心」公開告白，遭外界砲轟公器私用。待過101都知道，要在101上點燈多麼困難，一般企業很難有機會，除非是政府單位，而要秀出的內容也必須經過層層把關，不是想寫什麼就寫什麼，這次為了「賈董」老公破例，讓101員工議論紛紛。事發後，「賈董」得意洋洋地在個人IG上放閃，po出她跟老公的親吻照，101大樓變成她倆的炫富品，幫她老公公司宣傳。讓人難以置信的是，「賈董」覺得這樣一點都沒有錯，因為她老公有捐錢、因為是替中華隊應援、因為她太有創意、因為她有替偏鄉募款，還發文向外界討拍，並表示之後還會繼續這樣做。對人又飛到日本東京巨蛋去看球的「賈董」來說，享樂似乎大於101，「賈董」一職只是讓她更順理成章的能到世界遊歷的身分。至於治理績效如何，反正她有流量、有人替她辯護，她做的事情是打破官僚體系，再不行到時候會有政府高層出面護航，怕什麼！呂董、賈董與何部長，三人帶著爭議上台，如今兩人下台、一人還在，賴政府才開始，就徹底破壞專業與官箴，積怨已久的基層及行政體系一下子全爆開，民意的反撲快到連卓內閣都無法招架，這把火短時間內恐難以熄滅。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com