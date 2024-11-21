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▲太陽穿著「太陽裝」出發日本被拍到。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）

MAMA頒獎典禮即將在21日美國、22日至23日日本登場，表演嘉賓、入圍者、主持人、頒獎人都陸續飛往當地做準備，G-DRAGON（GD、權志龍）跟夥伴太陽今（21）日也被拍到出境的畫面，BIGBANG合體指日可待！GD本月初發行睽違7年的新歌《POWER》，也確定會登上23日的大阪場MAMA表演，甚至傳出他會帶著大聲、太陽一起登台，雖然後者消息未獲官方證實，但今天早上，GD跟太陽都被拍到從仁川機場出境，媒體也報導2人是為了23日的MAMA而提早飛往當地做準備，「BIGBANG合體」非常有希望。此次「2024 MAMA 大獎」對GD意義非凡，這是他自2015年的MAMA大獎舞台後，時隔9年再度重返MAMA，他將會帶來何種驚豔表演，已引發K-POP迷高度期待。今早，GD以粉紅色華夫格紋褲搭配藍紋格的開襟毛衣示人，頭上更以絲巾包頭點綴，再次展現「奶奶風時尚」。他走到出境通道的路上，不是伸懶腰，就是整理袖釦，整個過程相當「忙碌」。太陽則是穿上印有滿滿太陽圖案的橘黃外套，不同於GD的「看地板走路」，則是大方揮手、比愛心，展現親民一面。