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受到勞動部職場霸凌影響，各部會也開始爆出類似事件。近期，經濟部也傳出，經濟部長郭智輝開會要求，國營事業在面對立委索資時應準時繳交，否則考績「一律打乙」。對此，經濟部說明，部長是要求各單位主管重視索資，並非針對基層，且無要求一律考績打乙。經濟部回覆，立委索資時有要求期限，部長是請同仁需依照承諾期限完成資料，強調部長要求的對象是各單位主管，不是基層同仁，也有說明若同仁有不同困難，請國會組同仁協助與委員溝通延長期限。經濟部希望尊重國會監督，也必然會保障同仁工作權益。官員還原，首先，出席該場會議不僅僅有國營事業主管，還有政府部門主管也在現場，主要是討論立委索資延期繳交的問題。因為當時有幾個立委辦公室來索資，卻發現經濟部部分單位有延遲繳交的部分，更出現立委在質詢台上質問郭智輝。考量到如果郭智輝在質詢台答應立委一個禮拜、兩個禮拜後繳交卻延遲，那麼就有損自己及經濟部的誠信，所以才要改善這個問題。當時開會提出兩個作法。第一，若國營事業、單位真的來不及繳交索資，那就必須跟立委辦公室說明，在獲得委員同意後才可同意展延期限。回歸到實務面，通常立委辦公室對於索資都有一定的彈性，除非真的是立委相當關注的案件，往往都可以有協調繳交時間的空間。第二，如果未獲得展延又逾期繳交給立委辦公室，那麼就會影響到考績，「但並沒有說一律打乙等」，但也不清楚各部會、國營事業主管回去後，怎麼去跟基層轉達指示。