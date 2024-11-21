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▲硬在壁山極速接力挑戰賽由北竿鄉吳金平鄉長(左二)率領三位北高守衛大隊國軍弟兄組成四棒接力，與李智群(中)進行PK。（圖／官方提供）

第九屆馬祖北竿硬地超級馬拉松將於明年3月21日及3月22日在馬祖北竿開跑，尋求衛冕的「最強市民跑者」李智群今先在「硬在壁山GO硬RUN 12.5KM極速接力挑戰表演賽」小試身手，最終以56分16秒擊敗由鄉長吳金平領銜四人接力隊的1小時18分37秒。北竿硬地超級馬拉松的地形陡峻起伏多變，加上當地的水泥地面堅硬，相較於一般柏油路賽道更無彈性，考驗參賽者的體力和耐力，「最硬賽道」之名也因此聲名遠播。經驗豐富的李智群昨攜手教練胡錦華，在南竿舉行的超馬訓練營親身指導跑者，也藉由實際操作讓選手了解路跑技巧，備戰明年的北竿超級馬拉松，讓當地民眾獲益良多。李智群今來到北竿化身「大魔王」迎接鄉長吳金平與3名北高守備大隊在地軍人所組成的4人接力隊挑戰，即使路跑賽事經驗豐富，但以1打4為另類挑戰，他笑說，「一開始還做了很多模擬，可能全程都要追，但跑第一棒的鄉長可能公務繁忙，有點承讓了。」前年參加壁山組拿下第三名的吳金平今天擔當接力賽首棒，即使早已熟悉當地賽道，他跑完也直呼：「不是很好，是很硬！」他表示，很快就看不到李智群，自己就是盡力跑，畢竟教練是職業等級，而吳金平明年將再次參加壁山組賽事，這也是他最推薦的路線，他說，這邊坡度的挑戰性高，「有一年肯亞選手來跑，也說很難。」吳金平與北高守備大隊3位國軍弟兄共組接力隊，展現軍民一家的精神，大家在完賽後也直呼過癮，擔當第二棒的陳先生說，雖完全看不到李智群的車尾燈，「但被欺負地很開心。」他認為，跑了很多場比賽，能在這裡比也算是難得回憶，「我會推薦喜歡跑步的人來，因為真的太硬了。」北竿今天當地細雨綿綿，氣溫約17度左右，李智群認為溫度很適合跑步，但路線很硬，風勢也不小，尤其是跑到芹壁路段時，「風大到帽子都快飛了。」他說，「繞行完北竿一圈約12.5公里，得歷經不少上下坡，爬升將近是101的高度，跑者要掌握配速真的很困難，若碰到很陡的陡坡甚至也不用談配速，所以要跑好的重點是監控好心率。」李智群也給予參賽跑者建議，「爬坡能力是必須的，尤其是肌力跟腿部力量，可以多爬樓梯、多跑山路，也可以多一點登階訓練。」除了地形具挑戰性，北竿當地的人文特色及美景也很值得一來，李智群推薦可以到大坵島，有機會看到梅花鹿。北竿硬地馬拉松賽事共有超級馬拉松組（50KM）、超半程馬拉松組（25KM）、挑戰組（12.5KM）、壁山組（5KM）及休閒組，報名自即日起至11月30日截止，想要挑戰最「硬」賽事的跑友請把握報名倒數機會。報名連結https://bit.ly/9thbgum。