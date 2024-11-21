我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李毓芬PO出照片，39歲現況曝光。（圖／李毓芬IG）

▲李毓芬（左起）、郭雪芙、宋米秦在2011年時組成女團Dream Girls。（圖／KKBOX）

39歲的李毓芬曾以亮眼外型和姣好身材，成為眾人眼中的「宅男女神」，不過她近年來行蹤低調，鮮少公開露面。2022年時推出單曲《GOODBYE PRINCESS 再見公主》，在YouTube上創下超過一億的點擊紀錄，展現驚人人氣。近年來少有曝光的她，偶爾才會參加國際時尚活動，連社群帳號都很少更新，還一度傳出隱婚消息，被好友宋米秦否認。19日她在社群帳號上更新現況，自然又不失美貌的照片引起粉絲間討論。李毓芬19日在社群平台罕見分享近況，照片中她以素顏搭配眼鏡出鏡，身穿蕾絲連身衣和運動褲，若隱若現的好身材瞬間吸引大批關注。自然又不失性感的模樣，完全看不出已經39歲，粉絲看到她更新照片感到既驚訝又高興，紛紛留言：「終於看到女神了！」前團體Dream Girls的成員宋米秦近日接受訪問時，透露她與李毓芬交情深厚，李毓芬更是她女兒Ellie的乾媽。兩人不僅會相約至花市採買、出國慶生，甚至在遛狗時也經常碰面。宋米秦笑稱，每次女兒見到李毓芬，眼神如見到公主般閃亮，讓她自嘲「以後我要多化妝」。對於網傳李毓芬已悄悄結婚，宋米秦幫忙澄清表示：「還沒結婚，現在單身。」同時透露李毓芬近期專注提升自己，正全力籌備新作品。李毓芬、宋米秦、郭雪芙在2011年組成女團Dream Girls，李毓芬、宋米秦一直維持友誼，今年5月時兩人還一起出國慶生，然而和郭雪芙卻都已經斷聯。雖然雙方都說過對於合體並不排斥，但想看到三人合體，恐怕還是頗為困難。