我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國隊先發投手Rich Hill。(圖/記者葉政勳攝 , 2024.11.21)

▲世界棒球12強中華隊先發投手陳柏清先發出戰美國隊。(圖/記者葉政勳攝)

▲世界棒球12強中華隊複賽第一場對上委內瑞拉,以0:2吞敗。(圖/記者葉政勳攝 , 2024.11.21)

2024年第三屆世界棒球12強賽,中華隊本屆預賽以4勝1負打進東京的超級循環賽,創隊史最佳紀錄,昨天四強首戰以0:2惜敗委內瑞拉,22日11點將繼續出戰美國,挑戰晉級冠軍戰,此役由Dan Altavilla:皇家Eric Adler:白襪2ASam Benschoter:紅人3ACam Vieaux:墨西哥聯盟Zac Grotz:墨西哥聯盟Anthony Gose:守護者Rich Hill:紅襪Casey Lawrence:水手3AAntonio Menendez:光芒2AZane Mills:紅雀2ASpencer Patton:墨西哥聯盟Austin Drury:墨西哥聯盟Darrel Thompson:釀酒人3ATouki Toussaint :白襪Austin Vernon:光芒2ADrake Baldwin:勇士3AWillie Maclver:洛磯3AChris Okey:道奇3ATim Elko:白襪3ATermarr Johnson:海盜2ACam Devanney:皇家3ALuke Ritter:大都會3ARyan Ward:道奇3ACarson Williams:光芒2AMatt Shaw:小熊Chandler Simpson:光芒2AJustin Crawford:費城人3AColby Thomas:運動家3A📍A組委內瑞拉:4勝1敗美國:3勝2敗巴拿馬:3勝2敗(輸美國遭淘汰)墨西哥:2勝3敗荷蘭:2勝3敗波多黎各:1勝4敗📍B組中華隊:4勝1敗日本:5勝0敗韓國:3勝2敗澳洲:1勝4敗古巴:1勝4敗多明尼加:1勝4敗⚾雙方效力於中職台鋼雄鷹,上季繳出6勝10敗、防禦率3.53的成績單,作為台鋼唯一入選12強國家隊的成員,,包括挨了1支全壘打,投出3次保送、1次三振。今年31歲,上賽季效力於墨西哥聯盟蒙克洛瓦鐵人隊,,本屆預賽曾先發面對委內瑞拉,主投3.2局失1分責失,無關勝敗。 Zac Grotz 曾在2019年登上大聯盟,,如今將正式和台灣選手展開對決。11/21 11:00 委內瑞拉(A1) vs. ⭐️中華隊(B2)11/21 18:00 日本(B1) vs. 美國(A2)11/22 11:00 ⭐️中華隊(B2) vs. 美國(A2)11/22 18:00 日本(B1) vs. 委內瑞拉(A1)11/23 11:00 委內瑞拉(A1) vs. 美國(A2)11/23 18:00 日本(B1)vs. ⭐️中華隊(B2)⚾️:林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。委內瑞拉(A1)、美國(A2)、日本(B1)、中華隊(B2)