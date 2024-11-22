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▲美國隊先發投手Rich Hill。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

▲世界棒球12強中華隊先發投手陳柏清先發出戰美國隊。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強中華隊複賽第一場對上委內瑞拉，以0：2吞敗。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

2024年第三屆世界棒球12強賽，中華隊本屆預賽以４勝1負打進東京的超級循環賽，創隊史最佳紀錄，昨天四強首戰以0：2惜敗委內瑞拉，22日11點將繼續出戰美國，挑戰晉級冠軍戰，此役由Dan Altavilla：皇家Eric Adler：白襪2ASam Benschoter：紅人3ACam Vieaux：墨西哥聯盟Zac Grotz：墨西哥聯盟Anthony Gose：守護者Rich Hill：紅襪Casey Lawrence：水手3AAntonio Menendez：光芒2AZane Mills：紅雀2ASpencer Patton：墨西哥聯盟Austin Drury：墨西哥聯盟Darrel Thompson：釀酒人3ATouki Toussaint ：白襪Austin Vernon：光芒2ADrake Baldwin：勇士3AWillie Maclver：洛磯3AChris Okey：道奇3ATim Elko：白襪3ATermarr Johnson：海盜2ACam Devanney：皇家3ALuke Ritter：大都會3ARyan Ward：道奇3ACarson Williams：光芒2AMatt Shaw：小熊Chandler Simpson：光芒2AJustin Crawford：費城人3AColby Thomas：運動家3Ａ📍A組委內瑞拉：4勝1敗美國：3勝2敗巴拿馬：3勝2敗（輸美國遭淘汰）墨西哥：2勝３敗荷蘭：2勝3敗波多黎各：1勝4敗📍B組中華隊：4勝1敗日本：5勝0敗韓國：3勝2敗澳洲：1勝4敗古巴：1勝4敗多明尼加：1勝4敗⚾雙方效力於中職台鋼雄鷹，上季繳出6勝10敗、防禦率3.53的成績單，作為台鋼唯一入選12強國家隊的成員，，包括挨了1支全壘打，投出3次保送、1次三振。今年31歲，上賽季效力於墨西哥聯盟蒙克洛瓦鐵人隊，，本屆預賽曾先發面對委內瑞拉，主投3.2局失1分責失，無關勝敗。 Zac Grotz 曾在2019年登上大聯盟，，如今將正式和台灣選手展開對決。11/21 11:00 委內瑞拉(A1) vs. ⭐️中華隊(B2)11/21 18:00 日本(B1) vs. 美國(A2)11/22 11:00 ⭐️中華隊（B2） vs. 美國（A2）11/22 18:00 日本（B1） vs. 委內瑞拉（A1）11/23 11:00 委內瑞拉（A1） vs. 美國（A2）11/23 18:00 日本（B1）vs. ⭐️中華隊（B2）⚾️：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。委內瑞拉(A1)、美國(A2)、日本(B1)、中華隊(B2)