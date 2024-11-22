2024年第三屆世界棒球12強賽，中華隊本屆預賽以４勝1負打進東京的超級循環賽，創隊史最佳紀錄，昨天四強首戰以0：2惜敗委內瑞拉，22日11點將繼續出戰美國，挑戰晉級冠軍戰，此役由陳柏清先發對決Zac Grotz。以下《NOWnews》為讀者整理本次中華隊進入複賽後的完整行程，以及轉播資訊。
🟡本屆美國陣容
⚾ 投手：
Dan Altavilla：皇家
Eric Adler：白襪2A
Sam Benschoter：紅人3A
Cam Vieaux：墨西哥聯盟
Zac Grotz：墨西哥聯盟
Anthony Gose：守護者
Rich Hill：紅襪
Casey Lawrence：水手3A
Antonio Menendez：光芒2A
Zane Mills：紅雀2A
Spencer Patton：墨西哥聯盟
Austin Drury：墨西哥聯盟
Darrel Thompson：釀酒人3A
Touki Toussaint ：白襪
Austin Vernon：光芒2A
⚾ 捕手：
Drake Baldwin：勇士3A
Willie Maclver：洛磯3A
Chris Okey：道奇3A
⚾ 內野手：
Tim Elko：白襪3A
Termarr Johnson：海盜2A
Cam Devanney：皇家3A
Luke Ritter：大都會3A
Ryan Ward：道奇3A
Carson Williams：光芒2A
Matt Shaw：小熊
⚾ 外野手：
Chandler Simpson：光芒2A
Justin Crawford：費城人3A
Colby Thomas：運動家3Ａ
🟡2024世界棒球12強「小組賽戰績」
📍A組
委內瑞拉：4勝1敗
美國：3勝2敗
巴拿馬：3勝2敗（輸美國遭淘汰）
墨西哥：2勝３敗
荷蘭：2勝3敗
波多黎各：1勝4敗
📍B組
中華隊：4勝1敗
日本：5勝0敗
韓國：3勝2敗
澳洲：1勝4敗
古巴：1勝4敗
多明尼加：1勝4敗
⚾雙方先發投手
左投陳柏清效力於中職台鋼雄鷹，上季繳出6勝10敗、防禦率3.53的成績單，作為台鋼唯一入選12強國家隊的成員，陳柏清在預賽擔任抗日先發，主投3.1局被擊出2安打失掉3分，包括挨了1支全壘打，投出3次保送、1次三振。
美國的 Zac Grotz 今年31歲，上賽季效力於墨西哥聯盟蒙克洛瓦鐵人隊，繳出7勝1敗、防禦率2.35的超殺成績，本屆預賽曾先發面對委內瑞拉，主投3.2局失1分責失，無關勝敗。 Zac Grotz 曾在2019年登上大聯盟，今年替墨西哥聯盟打球期間，甚至一度傳出富邦悍將想網羅他的消息，如今將正式和台灣選手展開對決。
⚾️2024世界12強棒球賽中華隊複賽賽程：
11/21 11:00 委內瑞拉(A1) vs. ⭐️中華隊(B2)
11/21 18:00 日本(B1) vs. 美國(A2)
11/22 11:00 ⭐️中華隊（B2） vs. 美國（A2）
11/22 18:00 日本（B1） vs. 委內瑞拉（A1）
11/23 11:00 委內瑞拉（A1） vs. 美國（A2）
11/23 18:00 日本（B1）vs. ⭐️中華隊（B2）
⚾️2024世界12強棒球賽轉播資訊：
📌世界棒球12強電視轉播：緯來體育台、東森新聞台、中華電信MOD
📌世界棒球12強線上轉播：愛爾達體育1台、Hami Video12強棒球1台
⚾️2024世界12強棒球賽中華隊名單：
📌投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。
📌捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95
📌內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。
📌外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。
⚾️2024世界12強棒球賽預賽B組戰績：
⚾️2024世界12強棒球賽複賽晉級球隊：委內瑞拉(A1)、美國(A2)、日本(B1)、中華隊(B2)
我是廣告 請繼續往下閱讀
⚾ 投手：
Dan Altavilla：皇家
Eric Adler：白襪2A
Sam Benschoter：紅人3A
Cam Vieaux：墨西哥聯盟
Zac Grotz：墨西哥聯盟
Anthony Gose：守護者
Rich Hill：紅襪
Casey Lawrence：水手3A
Antonio Menendez：光芒2A
Zane Mills：紅雀2A
Spencer Patton：墨西哥聯盟
Austin Drury：墨西哥聯盟
Darrel Thompson：釀酒人3A
Touki Toussaint ：白襪
Austin Vernon：光芒2A
⚾ 捕手：
Drake Baldwin：勇士3A
Willie Maclver：洛磯3A
Chris Okey：道奇3A
⚾ 內野手：
Tim Elko：白襪3A
Termarr Johnson：海盜2A
Cam Devanney：皇家3A
Luke Ritter：大都會3A
Ryan Ward：道奇3A
Carson Williams：光芒2A
Matt Shaw：小熊
⚾ 外野手：
Chandler Simpson：光芒2A
Justin Crawford：費城人3A
Colby Thomas：運動家3Ａ
🟡2024世界棒球12強「小組賽戰績」
📍A組
委內瑞拉：4勝1敗
美國：3勝2敗
巴拿馬：3勝2敗（輸美國遭淘汰）
墨西哥：2勝３敗
荷蘭：2勝3敗
波多黎各：1勝4敗
📍B組
中華隊：4勝1敗
日本：5勝0敗
韓國：3勝2敗
澳洲：1勝4敗
古巴：1勝4敗
多明尼加：1勝4敗
⚾雙方先發投手
左投陳柏清效力於中職台鋼雄鷹，上季繳出6勝10敗、防禦率3.53的成績單，作為台鋼唯一入選12強國家隊的成員，陳柏清在預賽擔任抗日先發，主投3.1局被擊出2安打失掉3分，包括挨了1支全壘打，投出3次保送、1次三振。
美國的 Zac Grotz 今年31歲，上賽季效力於墨西哥聯盟蒙克洛瓦鐵人隊，繳出7勝1敗、防禦率2.35的超殺成績，本屆預賽曾先發面對委內瑞拉，主投3.2局失1分責失，無關勝敗。 Zac Grotz 曾在2019年登上大聯盟，今年替墨西哥聯盟打球期間，甚至一度傳出富邦悍將想網羅他的消息，如今將正式和台灣選手展開對決。
⚾️2024世界12強棒球賽中華隊複賽賽程：
11/21 11:00 委內瑞拉(A1) vs. ⭐️中華隊(B2)
11/21 18:00 日本(B1) vs. 美國(A2)
11/22 11:00 ⭐️中華隊（B2） vs. 美國（A2）
11/22 18:00 日本（B1） vs. 委內瑞拉（A1）
11/23 11:00 委內瑞拉（A1） vs. 美國（A2）
11/23 18:00 日本（B1）vs. ⭐️中華隊（B2）
⚾️2024世界12強棒球賽轉播資訊：
📌世界棒球12強電視轉播：緯來體育台、東森新聞台、中華電信MOD
📌世界棒球12強線上轉播：愛爾達體育1台、Hami Video12強棒球1台
⚾️2024世界12強棒球賽中華隊名單：
📌投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。
📌捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95
📌內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。
📌外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。
⚾️2024世界12強棒球賽預賽B組戰績：
⚾️2024世界12強棒球賽複賽晉級球隊：委內瑞拉(A1)、美國(A2)、日本(B1)、中華隊(B2)
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。