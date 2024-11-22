我是廣告 請繼續往下閱讀

英文補教名師林錦近日和丈夫到美國紐約參加ACTFL（美國外語教學委員會）年會，沒想到在飛機上竟然遇到「金曲歌王」蕭敬騰，昨（21）日更興奮地在臉書分享蕭敬騰幫她拿行李，最後兩人還在空橋上留下一張合影才離去。林錦昨日在臉書發文表示，自己已經平安抵達美國，接著她迫不及待的與大家分享在飛機上遇到蕭敬騰的故事，原來蕭敬騰坐在她的後方，因此兩人行李放在同一個置物櫃，當準備下機時，蕭敬騰先拿了自己的行李，隨後主動問林錦需不需要幫忙，讓林錦開心炫耀「蕭敬騰剛剛幫我拿行李！」根據《中天新聞》報導，林錦當時在飛機上沒有認出蕭敬騰，直到出關後看到大批粉絲的接機牌子，這才恍然大悟遇上大明星，匆匆在空橋上與蕭敬騰合照。而在照片中，可以看到蕭敬騰頭戴著白色鴨舌帽、配上綠色外套，並露出燦爛的笑容，而林錦自己則是用一個微笑的表情符號把臉遮住笑說，「哈哈，剛下飛機不敢用真面目，怕大家嚇壞了」，最後還自嘲「大媽遇到偶像」。文章一出就有網友在底下羨慕的留言表示，「太幸運了吧！」、「好棒的經歷」、「暖男老蕭，日常的善良」。