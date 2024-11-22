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電信詐騙猖獗，許多老人家因為缺乏相關知識，加上對高科技不熟悉，容易淪為詐騙集團下手的肥羊，有時就算明知是詐騙，也難以抵擋大量電話騷擾。不過近日有英國電訊商推出「AI婆婆」（AI granny）程式，替用戶與騙徒周旋，以長篇大論的嘮叨、虛假的資訊，令對方感到厭煩，最終自己打退堂鼓。根據《美聯社》報導，這名叫黛西（Daisy）的AI生成人物，是英國科技電訊公司「Virgin Media O2 」開發的防詐工具，外在形象是頂著一頭灰白捲髮，配戴眼鏡的老奶奶。Virgin Media O2 透過縝密的模型訓練，讓黛西能在接到電話後，憑藉龐大的資料庫判斷出對方是否為詐騙分子，接著便開始與騙徒東拉西扯，聊天話題從家庭、編毛衣的個人嗜好，到隨口胡謅的個資等等，無一不足，死纏直到騙徒意識到不對勁或不耐煩為止。報導指出，從投入訓練及測試開始，黛西已成功浪費騙徒數百小時的時間，還曾讓多名詐騙分子1次通話就長達40分鐘甚至更久，每當黛西與1名騙徒周旋，其他老人受害的機率就略微減少一點。更重要的是，黛西無須休息，可以從早到晚一直回覆電話，並藉著與騙徒的對話內容，收集更多有關電詐集團的手法等資訊，然後傳送給執法部門。「Virgin Media O2 」公司坦言，雖然無法完全排除，狡猾的犯罪分子在發現受騙後，也開始研究使用AI來「反擊」黛西的可能，但強調會不斷完善黛西的能力，並針對未來可能出現的各種新詐騙場景，讓黛西持續接受訓練，以因應不同類型的詐騙。