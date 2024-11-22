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2024世界棒球12強超級循環賽，中華隊今（22）日對上美國隊，而現場DJ也為雙方選手精心挑選了出場曲，中華隊方面在4局下莊昕諺登場時，東京巨蛋響起羅志祥的〈愛瘋頭〉，此外還能聽到王心凌的〈愛你〉等經典華語金曲，也引發台灣球迷熱烈討論。中華隊今日在世界棒球12強超級循環賽對上美國，牛棚投手莊昕諺在4局下登板投球，熱身時東京巨蛋響起羅志祥的〈愛瘋頭〉引起台灣網友討論，紛紛表示：「為什麼會放海派甜心？」「聽到這首歌，我會瘋掉」「竟然播愛瘋頭，好愛喔」其實莊昕諺的出場曲是電影黃飛鴻的主題曲〈男兒當自強〉，現場雖沒有在莊昕諺登場時播放這首歌，但有中華隊球迷在現場清唱為莊昕諺加油打氣，而莊昕諺也曾在受訪表示，這首歌其實是他阿公的最愛，「阿公是打球路上最支持我的人，希望只要上場，阿公也可以在電視上聽到最喜歡的歌。」除了中華隊外，現場DJ也為美國隊挑選了許多經典歌曲作為美國隊球員出場曲，包含嘻哈天王Dr. Dre與史努比狗狗（Snoop Dogg）的經典歌曲〈The Next Episode〉，美國搖滾天王Bruce Springsteen的〈Born in the U.S.A.〉以及流行天王Michael Jackson的〈Thriller〉。