2024世界棒球12強超級循環賽,中華隊今(22)日對上美國隊,而現場DJ也為雙方選手精心挑選了出場曲,中華隊方面在4局下莊昕諺登場時,東京巨蛋響起羅志祥的〈愛瘋頭〉,此外還能聽到王心凌的〈愛你〉等經典華語金曲,也引發台灣球迷熱烈討論。中華隊今日在世界棒球12強超級循環賽對上美國,牛棚投手莊昕諺在4局下登板投球,熱身時東京巨蛋響起羅志祥的〈愛瘋頭〉引起台灣網友討論,紛紛表示:「為什麼會放海派甜心?」「聽到這首歌,我會瘋掉」「竟然播愛瘋頭,好愛喔」其實莊昕諺的出場曲是電影黃飛鴻的主題曲〈男兒當自強〉,現場雖沒有在莊昕諺登場時播放這首歌,但有中華隊球迷在現場清唱為莊昕諺加油打氣,而莊昕諺也曾在受訪表示,這首歌其實是他阿公的最愛,「阿公是打球路上最支持我的人,希望只要上場,阿公也可以在電視上聽到最喜歡的歌。」除了中華隊外,現場DJ也為美國隊挑選了許多經典歌曲作為美國隊球員出場曲,包含嘻哈天王Dr. Dre與史努比狗狗(Snoop Dogg)的經典歌曲〈The Next Episode〉,美國搖滾天王Bruce Springsteen的〈Born in the U.S.A.〉以及流行天王Michael Jackson的〈Thriller〉。