▲科克斯巴扎爾難民營居住了近百萬羅興亞人,難民營的環境及衛生情況比外界想像的還要惡劣。(圖/美聯社/達志影像)

▲羅興亞人遭緬甸軍隊屠殺,被迫離開家鄉後,在各地流離失所,處境艱難。(圖/美聯社/達志影像)

▲羅興亞人居住環境惡劣,孩子受教育、大人找工作都很困難。(圖/美聯社/達志影像)

今年5月,我有幸與世界展望會的團隊到孟加拉的科克斯巴扎爾(Cox’s Bazar)羅興亞難民營。羅興亞人(Rohingya)是以穆斯林為主的族群,居住在緬甸若開邦(Rakhine State)。1982年緬甸採行嚴苛的血統主義,大量羅興亞人被剝奪國籍與公民權。根據緬甸史學作家吳丹敏,1982年前,羅興亞人就因不良的執法系統,難以成為緬甸公民。緬甸公民、軍方和羅興亞人之間多次發生衝突, 2017年因「羅興亞救世軍」襲擊緬甸警哨站和軍事營地,引發緬甸軍大規模清鄉,約80萬羅興亞人逃離,而大多數即是逃到鄰近緬甸的孟加拉邊境區域科克斯巴扎爾。我曾經拜訪希臘、塞爾維亞難民營,也去過柬埔寨偏鄉地區,但羅興亞難民營的糟糕衛生與居住環境以及難民的嚴峻處境,遠超過去經驗,讓我頓時無力。然而經過近一步的思考與探索,我發現乍看與台灣毫無連結的羅興亞難民在當今經貿、數位網路交織下,距離其實比我們想像中更近,台灣在羅興亞難民議題上,除了單單地捐錢外,其實也有許多不同的著力點能貢獻。首先是針對緬甸。在2017年緬甸政府安全部隊的種族滅絕行動中,Facebook 演算法為這場種族清洗推了一臂之力,透過推播仇恨言論,極端化同溫層、動員對立與憤怒。早在2012、2014年就出現端倪與警告,但在緬甸擁有超過1800萬用戶的Facebook卻未積極回應。2017年事發後,Facebook雖有增聘緬甸語的內容審查員,但回應慢半拍,增聘人員也仍舊不夠。近幾年越來越多地區與國家正視社群媒體對言論的責任,Meta確實在國際壓力下調整演算法。台灣Facebook的用戶高達2271萬,而且台灣因中國威權壓迫,在言論安全上相較其他國家擁有獨特地位,對社群媒體言論管制的意見與發聲也更有重量。因此台灣可以透過立法與倡議,利用強大的科技市場與獨特的政治背景,向社群媒體表達台灣對於社群媒體社會責任的要求,在保護自己社群品質的同時,也促進其他地區的社群環境。再者是針對孟加拉。筆者訪問科克斯巴扎爾居民時,可以看到當地人對羅興亞人相當反彈。縱使一開始願意伸出援手,但長期下來,數百萬的羅興亞人不僅造成當地環境破壞,還會「搶」當地人工作,因此要讓羅興亞人持續在孟加拉維持生計,必要先確保孟加拉以及克斯巴扎爾居民的環境與利益。除了資助孟加拉當地的援助專案,在台灣的我們也可以透過日常行為為孟加拉盡一份心力。孟加拉是全球第二大的成衣中心,“ Made in Bangladesh ” 的衣服在台灣處處可見,然而孟加拉高達400萬名的成衣工人卻面臨惡劣的工作環境和薪資,生態環境也因為時尚產業遭到污染。當孟加拉的處境越不佳,就越難有意願提供他國援助,因此作為消費者,可以透過有意識的消費選擇,重視時尚品牌對勞工與環境的態度,透過消費要求品牌重視孟加拉環境與福祉。最後,在接觸看難民議題的同時,我也看到台灣的潛力。當前的國際治理(Global Goverance)規範大多源於歐洲,也導致政策難以解決發生在亞洲的問題。以羅興亞難民議題為例,國際間用來解決難民移動問題的「難民旅行證」(Refugee travel documents)就是最好的例子。難民旅行證在歐洲相當普遍,當難民逃到歐洲國時,若該國有簽署國際公約,便能簽發該證書給難民,提供其旅行、遷移權。筆者先前在希臘難民營服務時,所到難民正是在等待希臘頒發「難民旅行證」,好讓他們能合法旅行至英德法等國,再進而申請難民身份。難民旅行證的起源是一百年前的「南森護照」(Nansen Passports),是當年為了解決俄羅斯難民而設計的制度。不過由於「難民旅行證」禁止持有人回到本國,因此對渴望回到緬甸的羅興亞人毫無用處,再加上羅興亞人逃至的孟加拉、馬來西亞以及印尼都沒有簽署難民公約,因此也根本無法原核發旅行證。制度是為了解決問題,然而長期以來國際治理由西方國家掌握,導致設計出的制度難以解決亞洲問題,而解決亞洲議題上,亞洲國家應有更高的話語與主動權。綜觀亞洲,人權與民主排民第一的正是台灣。近幾年來,國際不斷支持台灣參與國際,今年6月的G7領袖峰會更首度以白紙黑字支持台灣有意義參與國際組織,證明國際對台灣的認可與更高的要求。台灣今年一改 “Taiwan Can Help” 口號,喊出了 “ Taiwan Can Lead ”,我相信能力越大責任越大,更何況台灣過去也接收許多外援。台灣作為亞洲各方表現首屈一指的國家,筆者認為台灣應在國際人道議題上更加主動。曾經的台灣,開發程度也如同緬甸、孟加拉,如今卻令人刮目相看,或許台灣能在難民議題上發更多聲,並提出符合亞洲的難民工具,貢獻國際治理。●作者:李可心/國際關係研究者,US Taiwan Watch美國台灣觀測站共同編輯●本文為作者評論意見,不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論,請附真實姓名及聯絡電話,文章歡迎寄至: opinion@nownews.com