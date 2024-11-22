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▲科克斯巴扎爾難民營居住了近百萬羅興亞人，難民營的環境及衛生情況比外界想像的還要惡劣。（圖／美聯社／達志影像）

▲羅興亞人遭緬甸軍隊屠殺，被迫離開家鄉後，在各地流離失所，處境艱難。（圖／美聯社／達志影像）

▲羅興亞人居住環境惡劣，孩子受教育、大人找工作都很困難。（圖／美聯社／達志影像）

今年5月，我有幸與世界展望會的團隊到孟加拉的科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）羅興亞難民營。羅興亞人（Rohingya）是以穆斯林為主的族群，居住在緬甸若開邦（Rakhine State）。1982年緬甸採行嚴苛的血統主義，大量羅興亞人被剝奪國籍與公民權。根據緬甸史學作家吳丹敏，1982年前，羅興亞人就因不良的執法系統，難以成為緬甸公民。緬甸公民、軍方和羅興亞人之間多次發生衝突， 2017年因「羅興亞救世軍」襲擊緬甸警哨站和軍事營地，引發緬甸軍大規模清鄉，約80萬羅興亞人逃離，而大多數即是逃到鄰近緬甸的孟加拉邊境區域科克斯巴扎爾。我曾經拜訪希臘、塞爾維亞難民營，也去過柬埔寨偏鄉地區，但羅興亞難民營的糟糕衛生與居住環境以及難民的嚴峻處境，遠超過去經驗，讓我頓時無力。然而經過近一步的思考與探索，我發現乍看與台灣毫無連結的羅興亞難民在當今經貿、數位網路交織下，距離其實比我們想像中更近，台灣在羅興亞難民議題上，除了單單地捐錢外，其實也有許多不同的著力點能貢獻。首先是針對緬甸。在2017年緬甸政府安全部隊的種族滅絕行動中，Facebook 演算法為這場種族清洗推了一臂之力，透過推播仇恨言論，極端化同溫層、動員對立與憤怒。早在2012、2014年就出現端倪與警告，但在緬甸擁有超過1800萬用戶的Facebook卻未積極回應。2017年事發後，Facebook雖有增聘緬甸語的內容審查員，但回應慢半拍，增聘人員也仍舊不夠。近幾年越來越多地區與國家正視社群媒體對言論的責任，Meta確實在國際壓力下調整演算法。台灣Facebook的用戶高達2271萬，而且台灣因中國威權壓迫，在言論安全上相較其他國家擁有獨特地位，對社群媒體言論管制的意見與發聲也更有重量。因此台灣可以透過立法與倡議，利用強大的科技市場與獨特的政治背景，向社群媒體表達台灣對於社群媒體社會責任的要求，在保護自己社群品質的同時，也促進其他地區的社群環境。再者是針對孟加拉。筆者訪問科克斯巴扎爾居民時，可以看到當地人對羅興亞人相當反彈。縱使一開始願意伸出援手，但長期下來，數百萬的羅興亞人不僅造成當地環境破壞，還會「搶」當地人工作，因此要讓羅興亞人持續在孟加拉維持生計，必要先確保孟加拉以及克斯巴扎爾居民的環境與利益。除了資助孟加拉當地的援助專案，在台灣的我們也可以透過日常行為為孟加拉盡一份心力。孟加拉是全球第二大的成衣中心，“ Made in Bangladesh ” 的衣服在台灣處處可見，然而孟加拉高達400萬名的成衣工人卻面臨惡劣的工作環境和薪資，生態環境也因為時尚產業遭到污染。當孟加拉的處境越不佳，就越難有意願提供他國援助，因此作為消費者，可以透過有意識的消費選擇，重視時尚品牌對勞工與環境的態度，透過消費要求品牌重視孟加拉環境與福祉。最後，在接觸看難民議題的同時，我也看到台灣的潛力。當前的國際治理（Global Goverance）規範大多源於歐洲，也導致政策難以解決發生在亞洲的問題。以羅興亞難民議題為例，國際間用來解決難民移動問題的「難民旅行證」（Refugee travel documents）就是最好的例子。難民旅行證在歐洲相當普遍，當難民逃到歐洲國時，若該國有簽署國際公約，便能簽發該證書給難民，提供其旅行、遷移權。筆者先前在希臘難民營服務時，所到難民正是在等待希臘頒發「難民旅行證」，好讓他們能合法旅行至英德法等國，再進而申請難民身份。難民旅行證的起源是一百年前的「南森護照」（Nansen Passports），是當年為了解決俄羅斯難民而設計的制度。不過由於「難民旅行證」禁止持有人回到本國，因此對渴望回到緬甸的羅興亞人毫無用處，再加上羅興亞人逃至的孟加拉、馬來西亞以及印尼都沒有簽署難民公約，因此也根本無法原核發旅行證。制度是為了解決問題，然而長期以來國際治理由西方國家掌握，導致設計出的制度難以解決亞洲問題，而解決亞洲議題上，亞洲國家應有更高的話語與主動權。綜觀亞洲，人權與民主排民第一的正是台灣。近幾年來，國際不斷支持台灣參與國際，今年6月的G7領袖峰會更首度以白紙黑字支持台灣有意義參與國際組織，證明國際對台灣的認可與更高的要求。台灣今年一改 “Taiwan Can Help” 口號，喊出了 “ Taiwan Can Lead ”，我相信能力越大責任越大，更何況台灣過去也接收許多外援。台灣作為亞洲各方表現首屈一指的國家，筆者認為台灣應在國際人道議題上更加主動。曾經的台灣，開發程度也如同緬甸、孟加拉，如今卻令人刮目相看，或許台灣能在難民議題上發更多聲，並提出符合亞洲的難民工具，貢獻國際治理。●作者：李可心／國際關係研究者，US Taiwan Watch美國台灣觀測站共同編輯●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com