MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》），大獎之一的「VISA FANS' CHOICE OF THE YEAR」由邊佑錫擔任頒獎人，從2018年開始這項大獎都是由防彈少年團獲得，今年的得獎者則是防彈少年團成員JIMIN（朴智旻），人在軍中依然拿下大獎。
MAMA第二日的頒獎典禮的尾聲，大勢演員邊佑錫壓軸登場，頒發大賞之一的「VISA FANS' CHOICE OF THE YEAR」，由粉絲們一票一票投出來。這項大獎從2018年開始，已經連續6年都是由防彈少年團奪下，連去年已經開始軍白期都照拿不誤，正當觀眾好奇他們今年會不會錯失獎座、拱手讓人時，邊佑錫宣布得獎人是防彈少年團成員JIMIN。
擔任頒獎人的邊佑錫，今年以《背著善宰跑》爆紅，初嚐人氣滋味，他也趁著頒獎時感性表達感謝：「今年對我來說就像是上天送我的禮物，不只是在戲內，戲外對我來說也如同奇蹟一般，沒辦法忘記這個瞬間。」
而明日還有第3天頒獎典禮，由金泰梨擔任主持人，陣容更是三日中最精彩的一天，除了有(G)I-DLE、aespa、邊佑錫、SEVENTEEN之外，G-Dragon也確定出席，BIGBANG成員太陽、大聲昨日也現身機場飛往大阪，雖然沒有正式宣布，但眾人都預測三人會在MAMA上演合體驚喜舞台，令粉絲們都十分期待！
🔴MAMA第三天時間地點、收看平台
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
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擔任頒獎人的邊佑錫，今年以《背著善宰跑》爆紅，初嚐人氣滋味，他也趁著頒獎時感性表達感謝：「今年對我來說就像是上天送我的禮物，不只是在戲內，戲外對我來說也如同奇蹟一般，沒辦法忘記這個瞬間。」
而明日還有第3天頒獎典禮，由金泰梨擔任主持人，陣容更是三日中最精彩的一天，除了有(G)I-DLE、aespa、邊佑錫、SEVENTEEN之外，G-Dragon也確定出席，BIGBANG成員太陽、大聲昨日也現身機場飛往大阪，雖然沒有正式宣布，但眾人都預測三人會在MAMA上演合體驚喜舞台，令粉絲們都十分期待！
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