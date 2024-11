我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邊佑錫擔任MAMA頒獎人,頒發大獎之一「FANS' CHOICE OF THE YEAR」。(圖/Myvideo)

▲G-Dragon將睽違9年出席MAMA頒獎典禮。(圖/MAMA IG)

MAMA頒獎典禮(《2024 MAMA Awards》),大獎之一的「VISA FANS' CHOICE OF THE YEAR」由邊佑錫擔任頒獎人,從2018年開始這項大獎都是由防彈少年團獲得,今年的得獎者則是防彈少年團成員JIMIN(朴智旻),人在軍中依然拿下大獎。MAMA第二日的頒獎典禮的尾聲,大勢演員邊佑錫壓軸登場,頒發大賞之一的「VISA FANS' CHOICE OF THE YEAR」,由粉絲們一票一票投出來。這項大獎從2018年開始,已經連續6年都是由防彈少年團奪下,連去年已經開始軍白期都照拿不誤,正當觀眾好奇他們今年會不會錯失獎座、拱手讓人時,邊佑錫宣布得獎人是防彈少年團成員JIMIN。擔任頒獎人的邊佑錫,今年以《背著善宰跑》爆紅,初嚐人氣滋味,他也趁著頒獎時感性表達感謝:「今年對我來說就像是上天送我的禮物,不只是在戲內,戲外對我來說也如同奇蹟一般,沒辦法忘記這個瞬間。」而明日還有第3天頒獎典禮,由金泰梨擔任主持人,陣容更是三日中最精彩的一天,除了有(G)I-DLE、aespa、邊佑錫、SEVENTEEN之外,G-Dragon也確定出席,BIGBANG成員太陽、大聲昨日也現身機場飛往大阪,雖然沒有正式宣布,但眾人都預測三人會在MAMA上演合體驚喜舞台,令粉絲們都十分期待!典禮日期:2024年11月23日(星期六)星光大道:12:00(台灣時間)頒獎典禮:14:00(台灣時間)舉行地點:日本大阪京瓷巨蛋收看平台:(台灣/要付費) Mnet K-POP YouTube (全球/免費、需跨區) Mnet TV YouTube (全球/免費、需跨區)(全球/免費、需跨區)(全球/免費、需跨區)