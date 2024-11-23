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▲Rosé新歌〈Number One Girl〉昨日曝光，MV是她親自執導的。（圖／Rosé YouTube）

▲Rosé和火星人合唱的〈APT.〉紅遍全球，兩人昨日也登上MAMA領獎，但表演卻是預錄播出。（圖／Rosé YouTube）

BLACKPINK成員Rosé和火星人布魯諾（Bruno Mars）合唱的熱門單曲〈APT.〉紅遍全球，兩人昨（22）日還現身在日本大阪舉辦的2024 MAMA頒獎典禮，拿下轟動全球獎（Global Sensation Award）；同一時間，Rosé專輯中的抒情新歌〈Number One Girl〉也在YouTube公開，目前已累積1千多萬人觀看。這首歌的製作也有火星人的參與，全英文歌詞搭配Rosé迷人的嗓音，又迷倒了萬千粉絲。Rosé即將在12月推出首張正規個人專輯《Rosie》，繼主打歌〈APT.〉公開後，她昨日再於YouTube上架專輯中的抒情歌〈Number One Girl〉，MV由Rosé親自執導，畫面採用4:3復古電視尺寸，模糊的畫質帶大家一窺Rosé的內心世界。Rosé受訪時透露，這首歌是她想著粉絲所創作的，獻給所有和她一樣，想成為別人心目中第一名的男孩、女孩們。而這首〈Number One Girl〉火星人同樣也有參與製作，兩人的默契在〈APT.〉合作中嶄露無遺，〈Number One Girl〉也沒讓粉絲失望，雖然相較洗腦曲風的〈APT.〉來說記憶點較低，但〈Number One Girl〉中，Rosé微沙啞又渾厚的治癒系唱腔，也讓粉絲十分驚豔，甚至聽到眼眶泛紅，目前MV已累積1100多萬點閱。先前Rosé接受英國時尚雜誌《i-D》採訪時曾提到過，她在專輯創作過程中一度陷入低潮，那時她孤身待在洛杉磯寫歌，心中不免感到寂寞；偶然一次機會，Rosé與創作小天后泰勒絲搭上線。泰勒絲聽到Rosé有問題想問她，立刻熱情給了Rosé自己的聯繫方式，事後也親自跟Rosé暢聊，分享自身經驗，讓Rosé覺得獲益良多，更表示這段對話是讓掙扎期的她重新振作的力量，很謝謝泰勒絲、火星人一路以來的幫忙。