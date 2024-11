我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Rosé新歌〈Number One Girl〉昨日曝光,MV是她親自執導的。(圖/Rosé YouTube)

▲Rosé和火星人合唱的〈APT.〉紅遍全球,兩人昨日也登上MAMA領獎,但表演卻是預錄播出。(圖/Rosé YouTube)

BLACKPINK成員Rosé和火星人布魯諾(Bruno Mars)合唱的熱門單曲〈APT.〉紅遍全球,兩人昨(22)日還現身在日本大阪舉辦的2024 MAMA頒獎典禮,拿下轟動全球獎(Global Sensation Award);同一時間,Rosé專輯中的抒情新歌〈Number One Girl〉也在YouTube公開,目前已累積1千多萬人觀看。這首歌的製作也有火星人的參與,全英文歌詞搭配Rosé迷人的嗓音,又迷倒了萬千粉絲。Rosé即將在12月推出首張正規個人專輯《Rosie》,繼主打歌〈APT.〉公開後,她昨日再於YouTube上架專輯中的抒情歌〈Number One Girl〉,MV由Rosé親自執導,畫面採用4:3復古電視尺寸,模糊的畫質帶大家一窺Rosé的內心世界。Rosé受訪時透露,這首歌是她想著粉絲所創作的,獻給所有和她一樣,想成為別人心目中第一名的男孩、女孩們。而這首〈Number One Girl〉火星人同樣也有參與製作,兩人的默契在〈APT.〉合作中嶄露無遺,〈Number One Girl〉也沒讓粉絲失望,雖然相較洗腦曲風的〈APT.〉來說記憶點較低,但〈Number One Girl〉中,Rosé微沙啞又渾厚的治癒系唱腔,也讓粉絲十分驚豔,甚至聽到眼眶泛紅,目前MV已累積1100多萬點閱。先前Rosé接受英國時尚雜誌《i-D》採訪時曾提到過,她在專輯創作過程中一度陷入低潮,那時她孤身待在洛杉磯寫歌,心中不免感到寂寞;偶然一次機會,Rosé與創作小天后泰勒絲搭上線。泰勒絲聽到Rosé有問題想問她,立刻熱情給了Rosé自己的聯繫方式,事後也親自跟Rosé暢聊,分享自身經驗,讓Rosé覺得獲益良多,更表示這段對話是讓掙扎期的她重新振作的力量,很謝謝泰勒絲、火星人一路以來的幫忙。