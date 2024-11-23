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勞動部長何佩珊因公務員輕生案請辭，行政院昨證實，將由民進黨不分區立委洪申翰出任勞動部長。對此，民進黨立委賴瑞隆今（23）日表示，洪申翰是優秀、專業的中生代，在這關鍵時刻由洪申翰出任勞動部長，可以讓勞動部盡快回穩。行政院發言人李慧芝昨晚證實，洪申翰出身民間團體，長期為公眾議題發聲，擔任立委期間長期關注勞權，且嫻熟行政立法互動，經行政院長卓榮泰徵詢後，新任勞動部長擬由洪申翰接任。對此，賴瑞隆表示，洪申翰出任勞動部長適材適所，他過去關注勞工、環境跟弱勢議題，進入國會後表現也很傑出，擔任黨團副幹事長，每天處理各項議題回應，同時間擔任中常委，提供非常多建言，是優秀而專業的中生代。賴瑞隆提到，在這關鍵時刻由洪申翰出任勞動部長，可以讓勞動部盡快回穩，特別是這次霸凌事件，洪很早看到問題，當時就做過相當多討論，也提出很多看法，相信以洪申翰的專業、認真、敏感度，會是很好的部長。賴瑞隆說，這個時間點必須要優先處理霸凌問題，以洪申翰的專業能力，能很快上手、立即做好的處理，他這幾年政治工作的表現，證實他的政治敏感度跟危機處理能力相當強。賴瑞隆期盼，洪申翰有好表現、國人給予更多肯定，讓他能夠做出好成績，讓國家進步、讓施政有亮眼表現。