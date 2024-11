我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潘傑楷抱著帥兒被啦啦隊女神李雅英(左)、南珉貞(右)包圍,笑說是明星賽最大的收穫,「弟弟爸爸謝謝你唷」。(圖/翻攝潘傑楷IG)

▲潘傑楷一家4口超甜蜜,女兒已在10月報到。(圖/翻攝潘傑楷老婆IG)

「大家好!我是來自台灣的潘選手(撥髮)!」世界棒球12強超級循環賽,中華隊22日以8:2打趴美國隊拿下首勝,第5局開轟的潘傑楷賽後穿Taiwan帽T出席記者會,2個小動作秒圈粉無數,潘傑楷IG、老婆都上熱搜,《NOWnews》整理大家最好奇潘傑楷的秘密,他上個月再添女兒,一家4口超甜蜜,不只陳傑憲兒子啦啦隊女神李雅英、南珉貞包圍,潘傑楷的帥兒子也助攻爸爸「貼近」女神。今年30歲的潘傑楷綽號「PJK」、「35JK」,出身於台東縣,一路從少棒、青棒打進職棒,2016年效力中職統一7-ELEVEn獅至今,守備位置為內野手。至2023年球季止,生涯成績共擊出10支全壘打、打點107、盜壘28次,打擊率為0.272。潘傑楷已婚,與妻陳伶育有一子一女。潘傑楷昨(22)穿Taiwan帽T出席中美大戰賽後記者會,用中文大聲向日本媒體自我介紹說:「大家好!我是來自台灣的潘選手!」中職聯盟副秘書長更透露,潘傑楷偷問說:「我可以穿『Taiwan』的球衣出席賽後記者會嗎?你怎麼能不愛他?」果真,潘傑楷成了社群平台流量密碼,網友截下潘傑楷記者會影片,抓包他兩個小動作實在太圈粉。先是潘傑楷自介「大家好!我是來自台灣的潘選手!」後撥頭髮,讓網友心臟遭暴擊,狂喊:「自我介紹就好好介紹,撥什麼頭髮,是要帥死誰?」、「看來潘選手是參加本屆選美」。潘傑楷第二個圈粉的小動作則是,他因穿了Taiwan帽T出席,不想名牌遮住Taiwan,特地把名牌拿下,被眼尖網友抓到,他偷看胸前「Taiwan字樣」,又擄獲大批粉絲的心。網友直呼:「真的好喜歡潘傑楷低頭看看自己衣服上的 Taiwan 字樣後,露出驕傲又得意的小表情。」◾家庭狀況:已婚、與妻陳伶育有1子1女◾背號:35◾綽號「PJK」:據信是其中文名的第一個英文字母◾潘傑楷IG: 個人經營請點此 ◾潘傑楷應援曲:安打轟吧安打轟吧潘傑楷 oh oh oh oh oh oh oh