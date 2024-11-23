「大家好！我是來自台灣的潘選手（撥髮）！」世界棒球12強超級循環賽，中華隊22日以8：2打趴美國隊拿下首勝，第5局開轟的潘傑楷賽後穿Taiwan帽T出席記者會，2個小動作秒圈粉無數，潘傑楷IG、老婆都上熱搜，《NOWnews》整理大家最好奇潘傑楷的秘密，他上個月再添女兒，一家4口超甜蜜，不只陳傑憲兒子啦啦隊女神李雅英、南珉貞包圍，潘傑楷的帥兒子也助攻爸爸「貼近」女神。
今年30歲的潘傑楷綽號「PJK」、「35JK」，出身於台東縣，一路從少棒、青棒打進職棒，2016年效力中職統一7-ELEVEn獅至今，守備位置為內野手。至2023年球季止，生涯成績共擊出10支全壘打、打點107、盜壘28次，打擊率為0.272。潘傑楷已婚，與妻陳伶育有一子一女。
潘傑楷中美賽後2動作圈粉 網暴動：是要帥死誰？
潘傑楷昨（22）穿Taiwan帽T出席中美大戰賽後記者會，用中文大聲向日本媒體自我介紹說：「大家好！我是來自台灣的潘選手！」中職聯盟副秘書長更透露，潘傑楷偷問說：「我可以穿『Taiwan』的球衣出席賽後記者會嗎？你怎麼能不愛他？」
果真，潘傑楷成了社群平台流量密碼，網友截下潘傑楷記者會影片，抓包他兩個小動作實在太圈粉。先是潘傑楷自介「大家好！我是來自台灣的潘選手！」後撥頭髮，讓網友心臟遭暴擊，狂喊：「自我介紹就好好介紹，撥什麼頭髮，是要帥死誰？」、「看來潘選手是參加本屆選美」。
🟡 關於潘傑楷幾個你必須知道的小秘密
◾家庭狀況：已婚、與妻陳伶育有1子1女
◾背號：35
◾綽號「PJK」：據信是其中文名的第一個英文字母
◾潘傑楷IG：個人經營請點此、統一7-ELEVEn獅與潘傑楷共同經營請點此
◾潘傑楷應援曲：安打轟吧安打轟吧潘傑楷 oh oh oh oh oh oh oh
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潘傑楷中美賽後2動作圈粉 網暴動：是要帥死誰？
潘傑楷昨（22）穿Taiwan帽T出席中美大戰賽後記者會，用中文大聲向日本媒體自我介紹說：「大家好！我是來自台灣的潘選手！」中職聯盟副秘書長更透露，潘傑楷偷問說：「我可以穿『Taiwan』的球衣出席賽後記者會嗎？你怎麼能不愛他？」
果真，潘傑楷成了社群平台流量密碼，網友截下潘傑楷記者會影片，抓包他兩個小動作實在太圈粉。先是潘傑楷自介「大家好！我是來自台灣的潘選手！」後撥頭髮，讓網友心臟遭暴擊，狂喊：「自我介紹就好好介紹，撥什麼頭髮，是要帥死誰？」、「看來潘選手是參加本屆選美」。
🟡 關於潘傑楷幾個你必須知道的小秘密
◾家庭狀況：已婚、與妻陳伶育有1子1女
◾背號：35
◾綽號「PJK」：據信是其中文名的第一個英文字母
◾潘傑楷IG：個人經營請點此、統一7-ELEVEn獅與潘傑楷共同經營請點此
◾潘傑楷應援曲：安打轟吧安打轟吧潘傑楷 oh oh oh oh oh oh oh
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