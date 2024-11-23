一轟成名！中華隊潘傑楷對美國打擊大爆發，擊出了中華隊東京複賽第一支全壘打，後又穿「Taiwan帽T」出席賽後記者會，圈粉無數。網友發現，潘傑楷曾在電影《KANO》出演南一中王牌投手森田，更驚人的是，導演原要找他當男主角、嘉農王牌吳明捷（曹佑寧飾），但他因為太愛棒球而放棄。
今年30歲的潘傑楷舊名為潘彥廷，他出身於台東縣，一路從少棒、青棒打進職棒，2016年效力中職統一7-ELEVEn獅至今，守備位置為內野手。至2023年球季止，生涯成績共擊出10支全壘打、打點107、盜壘28次，打擊率為0.272。潘傑楷已婚，與妻陳伶育有一子一女。
潘傑楷在世界棒球12強超級循環賽對戰美國，擊出了中華隊東京複賽第一支全壘打，一轟成名。網友發現，潘傑楷曾在台灣知名棒球電影電影《KANO》中出演南一中王牌投手「森田」。
不過，其實《KANO》導演當時原本有意找潘傑楷演出男主角，也就是最後由曹佑寧飾演的嘉農王牌吳明捷。文化大學總教練陳進財透露，當時他建議潘彥廷要想清楚，一旦拍戲可能會影響學業、延後一年畢業。
經過思考後，潘傑楷決定放棄男主角，最後在電影中飾演台南一中的王牌投手森田。潘傑楷事後曾受訪談此事，說道：「不去演是有一點可惜，但我還是比較想打棒球。」
🟡 潘傑楷小檔案
◾年齡：30歲
◾背號：35
◾家庭狀況：已婚、與妻陳伶育有1子1女
◾綽號「PJK」：據信是其中文名的第一個英文字母
◾潘傑楷應援曲：安打轟吧安打轟吧潘傑楷 oh oh oh oh oh oh oh
◾潘傑楷IG：個人經營請點此、統一7-ELEVEn獅與潘傑楷共同經營請點此
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潘傑楷在世界棒球12強超級循環賽對戰美國，擊出了中華隊東京複賽第一支全壘打，一轟成名。網友發現，潘傑楷曾在台灣知名棒球電影電影《KANO》中出演南一中王牌投手「森田」。
不過，其實《KANO》導演當時原本有意找潘傑楷演出男主角，也就是最後由曹佑寧飾演的嘉農王牌吳明捷。文化大學總教練陳進財透露，當時他建議潘彥廷要想清楚，一旦拍戲可能會影響學業、延後一年畢業。
經過思考後，潘傑楷決定放棄男主角，最後在電影中飾演台南一中的王牌投手森田。潘傑楷事後曾受訪談此事，說道：「不去演是有一點可惜，但我還是比較想打棒球。」
🟡 潘傑楷小檔案
◾年齡：30歲
◾背號：35
◾家庭狀況：已婚、與妻陳伶育有1子1女
◾綽號「PJK」：據信是其中文名的第一個英文字母
◾潘傑楷應援曲：安打轟吧安打轟吧潘傑楷 oh oh oh oh oh oh oh
◾潘傑楷IG：個人經營請點此、統一7-ELEVEn獅與潘傑楷共同經營請點此
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