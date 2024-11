我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潘傑楷抱著帥兒被啦啦隊女神李雅英(左)、南珉貞(右)包圍,笑說是明星賽最大的收穫,「弟弟爸爸謝謝你唷」。(圖/翻攝潘傑楷IG)

▲潘傑楷曾在電影《KANO》出演南一中王牌投手森田(右)。(圖/翻攝畫面)

一轟成名!中華隊潘傑楷對美國打擊大爆發,擊出了中華隊東京複賽第一支全壘打,後又穿「Taiwan帽T」出席賽後記者會,圈粉無數。網友發現,潘傑楷曾在電影《KANO》出演南一中王牌投手森田,更驚人的是,導演原要找他當男主角、嘉農王牌吳明捷(曹佑寧飾),但他因為太愛棒球而放棄。今年30歲的潘傑楷舊名為潘彥廷,他出身於台東縣,一路從少棒、青棒打進職棒,2016年效力中職統一7-ELEVEn獅至今,守備位置為內野手。至2023年球季止,生涯成績共擊出10支全壘打、打點107、盜壘28次,打擊率為0.272。潘傑楷已婚,與妻陳伶育有一子一女。潘傑楷在世界棒球12強超級循環賽對戰美國,擊出了中華隊東京複賽第一支全壘打,一轟成名。網友發現,潘傑楷曾在台灣知名棒球電影電影《KANO》中出演南一中王牌投手「森田」。不過,其實《KANO》導演當時原本有意找潘傑楷演出男主角,也就是最後由曹佑寧飾演的嘉農王牌吳明捷。文化大學總教練陳進財透露,當時他建議潘彥廷要想清楚,一旦拍戲可能會影響學業、延後一年畢業。經過思考後,潘傑楷決定放棄男主角,最後在電影中飾演台南一中的王牌投手森田。潘傑楷事後曾受訪談此事,說道:「。」◾年齡:30歲◾背號:35◾家庭狀況:已婚、與妻陳伶育有1子1女◾綽號「PJK」:據信是其中文名的第一個英文字母◾潘傑楷應援曲:安打轟吧安打轟吧潘傑楷 oh oh oh oh oh oh oh◾潘傑楷IG: 個人經營請點此