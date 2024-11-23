金馬5帥5美出爐！第61屆金馬獎頒獎典禮，今（23）日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，率先登場的星光大道，由徐鈞浩、王渝萱、楊千霈擔任主持人，而《NOWnews今日新聞》也盤點出5帥5美，女星分別是楊千霈、楊貴媚、曾沛慈、劉奕兒、吳君如，男星則由王陽明、曾敬驊、許光漢、張震、阿部寬拿下。
劉奕兒可說是今晚寒冬中穿得最辣的女星了，以一襲黑色亮片低胸禮服現身，大露事業線，貼身的裙擺設計更讓她的S曲線展露無遺。而她這次以《女兒的女兒》入圍女配角獎，也算是眾多女星中呼聲最高的演員之一。
還在當兵的許光漢，稍早跟著《青春18x2 通往有你的旅程》劇組一起走紅毯，他以一頭清爽的寸頭短髮久違亮相，搭配黑色西裝透露出禁慾感，費洛蒙爆發的他也讓現場粉絲瘋狂尖叫。
楊千霈這次擔任金馬星光大道主持，她今晚身穿細肩帶合身禮服火辣登場，裙子大開衩的設計更是性感破表，蕾絲設計讓美腿若隱若現，尤其轉到背後，美背展露無遺，她也忍不住說，「好冷哦！」
曾沛慈今晚以透膚禮服亮相，胸前傲人上圍罕見解放，上身的透膚設計更是優雅程度破表，她這次以《BIG》入圍女配角獎，要與實力堅強的女星共同角逐金馬獎座，也是近期金馬話題中被熱烈討論的對象。
吳君如今天穿著一件白色的無肩帶禮服，除了簡單優雅的設計外，胸前還搭配閃耀的珠寶飾品，整個人都散發著高貴大方的氣質，這次她以《 我談的那場戀愛》睽違21年再度問鼎金馬影后，非常有望抱回寶座。
相隔20年再度入圍金馬獎的楊貴媚，這次以《小雁與吳愛麗》入圍最佳女配角，楊貴媚今天以靛藍色鏤空蕾絲墊肩透膚禮服現身紅毯，據悉她整身的珠寶加總起來要價3億台幣，氣勢十足，也讓現場粉絲感受到她「是在必得」的決心。
王陽明今天以水藍色西裝登上紅毯，胸前更大開深V露出性感刺青，有別於過往的黑色西裝，王陽明這次多了不少活潑的氣質。另外，由王陽明主演的《角頭－大橋頭》這次入圍金馬獎改編劇本、視覺效果和動作設計3大獎，而最佳男配角則由飾演「阿猛」的施名帥入圍。
張震稍早登上星光大道，貼身的黑色希望剪裁有別於一般款式，疑似是高級定製，落地的西裝長褲讓他的長腿顯得更加修長，而這次張震憑藉《餘燼》角逐影帝，另外他也斜槓擔任電影《青春18×2 通往有你的旅程》的監製，對此他也表示：「知道《青春18×2 通往有你的旅程》入圍4項，都希望他們可以拿下好成績。」
曾敬驊稍早以些微凌亂的髮型搭配鑲有黑色水鑽的西裝，整個人有些隨性的感覺，但卻十分帥氣，他這次將在典禮上擔任頒獎嘉賓，也讓人相當期待他的表現。
日本男神阿部寬今晚將與張艾嘉頒發最佳導演獎，被問到是否有要來台拍戲時，對此他開心表示：「目前還沒有，今天這麼多電影人齊聚一堂，請大家找我工作。」魅力十足的模樣電暈不少現場粉絲。
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還在當兵的許光漢，稍早跟著《青春18x2 通往有你的旅程》劇組一起走紅毯，他以一頭清爽的寸頭短髮久違亮相，搭配黑色西裝透露出禁慾感，費洛蒙爆發的他也讓現場粉絲瘋狂尖叫。
楊千霈這次擔任金馬星光大道主持，她今晚身穿細肩帶合身禮服火辣登場，裙子大開衩的設計更是性感破表，蕾絲設計讓美腿若隱若現，尤其轉到背後，美背展露無遺，她也忍不住說，「好冷哦！」
曾沛慈今晚以透膚禮服亮相，胸前傲人上圍罕見解放，上身的透膚設計更是優雅程度破表，她這次以《BIG》入圍女配角獎，要與實力堅強的女星共同角逐金馬獎座，也是近期金馬話題中被熱烈討論的對象。
吳君如今天穿著一件白色的無肩帶禮服，除了簡單優雅的設計外，胸前還搭配閃耀的珠寶飾品，整個人都散發著高貴大方的氣質，這次她以《 我談的那場戀愛》睽違21年再度問鼎金馬影后，非常有望抱回寶座。
相隔20年再度入圍金馬獎的楊貴媚，這次以《小雁與吳愛麗》入圍最佳女配角，楊貴媚今天以靛藍色鏤空蕾絲墊肩透膚禮服現身紅毯，據悉她整身的珠寶加總起來要價3億台幣，氣勢十足，也讓現場粉絲感受到她「是在必得」的決心。
王陽明今天以水藍色西裝登上紅毯，胸前更大開深V露出性感刺青，有別於過往的黑色西裝，王陽明這次多了不少活潑的氣質。另外，由王陽明主演的《角頭－大橋頭》這次入圍金馬獎改編劇本、視覺效果和動作設計3大獎，而最佳男配角則由飾演「阿猛」的施名帥入圍。
張震稍早登上星光大道，貼身的黑色希望剪裁有別於一般款式，疑似是高級定製，落地的西裝長褲讓他的長腿顯得更加修長，而這次張震憑藉《餘燼》角逐影帝，另外他也斜槓擔任電影《青春18×2 通往有你的旅程》的監製，對此他也表示：「知道《青春18×2 通往有你的旅程》入圍4項，都希望他們可以拿下好成績。」
曾敬驊稍早以些微凌亂的髮型搭配鑲有黑色水鑽的西裝，整個人有些隨性的感覺，但卻十分帥氣，他這次將在典禮上擔任頒獎嘉賓，也讓人相當期待他的表現。
日本男神阿部寬今晚將與張艾嘉頒發最佳導演獎，被問到是否有要來台拍戲時，對此他開心表示：「目前還沒有，今天這麼多電影人齊聚一堂，請大家找我工作。」魅力十足的模樣電暈不少現場粉絲。
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