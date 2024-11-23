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▲春風入圍第61屆金馬獎最佳男配角獎，沒想到慘被主持人劉冠廷暗酸：「打破容貌焦慮的迷思。」（圖／NOWnews攝影中心）

第61屆金馬獎頒獎典禮，今（23）日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，其中頒獎典禮主持人由劉冠廷擔任，不過卻被粉絲痛罵大翻車，全因劉冠廷在台上譏諷春風：「春風的入圍，打破了演藝圈容貌焦慮的迷思。」讓網友直呼：「好難看！」劉冠廷稍早在台上提到，許多演藝圈的人很容易有容貌焦慮，例如他自己，便接著點名春風，「還好春風的入圍打破了這個迷思。」導播還將鏡頭切換到春風，讓場面十分尷尬。不只如此，劉冠廷還刻意點出許光漢：「帥有很多種，許光漢，他今天有來！導播拍他！」接著跟許光漢說，不能輸給對面辦粉絲見面會的韓星丁海寅，更喊話要許光漢跟著自己去踢館：「我們等下去前面擺桌子，我們來辦簽名會。」許光漢也很配合回應，「身為公益大使，就是要傳遞愛，所以沒問題！」對此網路上針對劉冠廷的主持風格，也給出兩極評價：「劉冠廷金馬主持有夠好笑，不可能才剛開始就一堆笑點」，「劉冠廷，好難看又好好看」、「開場的來賓介紹真夠尬」、「尷尬到我摳腳趾」、「我覺得滿好笑的啊。」