我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024 IEYI世界青少年發明展 臺灣代表隊勇奪13金牌 。(圖/國立臺灣師範大學)

▲花蓮縣卓溪鄉太平國民小學同學解釋作品。(圖/國立臺灣師範大學)

由世界青少年發明展國際秘書處(Executive Secretariat of International Exhibition for Young Inventors)主辦的2024年第20屆世界青少年發明展(International Exhibition for Young Inventors,簡稱IEYI)。由於前幾年受到全球疫情影響,改以線上方式進行4年線上世界賽。今年為第三度由臺灣承辦實體世界賽,首次將數位展與實體展並行,在國立臺灣師範大學盛大舉行,由各國評審代表透過實體問答與影片為參賽隊伍評選,活動圓滿成功。本發明展參賽對象為6歲到19歲的青少年,以提倡青少年創新與發明能量為活動宗旨。競賽類別包含「災害應變」、「運動休閒」、「農糧技術」、「綠能科技」、「安全健康」、「社會照顧」、「教育」、「高齡照護」、「便利生活」及「未來科技世界繪圖」十項,每項皆與生活息息相關,使青少年將發明運用在生活,從生活發明看向未來。2024 IEYI世界青少年發明展國內賽遴選出69支國家代表隊伍,在 2024年8月3日至8月7日由世界青少年發明展國際秘書處之國際主席洪榮昭教授辦理世界賽。洪教授長年努力培訓各縣市優秀中小學教師,及鼓勵家長支持青少年創作學習,參賽選手皆經過各縣市初賽、全國決賽重重挑戰後,脫穎而出,代表臺灣出征世界賽,各個實力堅強,且得以流利英文表達創意發明的理念和成果。此次臺灣代表團與奧地利、澳洲、加拿大、中國、捷克、德國、香港、印尼、日本、南韓、澳門、馬來西亞、尼加拉瓜、紐西蘭、菲律賓、俄羅斯、新加坡、泰國、美國、越南等21個國家與地區的234件參展作品一較高下,奪得13面金牌(本屆共頒發31面金牌)、16面銀牌、20面銅牌及20項國家特別獎,成績亮眼。各國參賽代表對臺灣青少年平時重視創意學習及勤於動手操作之優異表現,均表敬佩。