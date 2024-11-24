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中華隊在本屆WBSC世界棒球12強賽跌破眾人眼鏡，在預賽先是打出4勝、1敗的佳績挺進4強，最終在超級循環賽中脫穎而出，將在冠軍戰交手地主日本隊，但回顧過往中華隊交手全職業球員的日本隊，從2003年亞錦賽開始中華隊對日本苦吞7連敗，若加上本屆12強兩度交手日本都吞敗，目前是對戰9連敗。自2003年在亞錦賽交手日本後，中華隊苦吞7連敗（不含本屆賽會），但當中有兩度曾有望擊敗日本，分別在2004年雅典奧運與2013年世界棒球經典賽，但可惜中華隊都以3:4落敗，有趣的是這兩戰的先發投手都為旅美強投王建民。但若扣除這兩戰勢均力敵的比賽，中華隊在國際賽交手全職業日本隊皆以大比分落敗，2004年亞錦賽0:9、2006年經典賽3:14、2007年2:10與2008年北京奧運1:6輸球，雙方最近一次碰頭是在2019年世界12強賽，當時中華隊以1:8敗北。依據過往數據顯示，只要在國際賽交手全職業日本隊，中華隊得分最多不超過3分，但在昨超級循環賽中華堆雖然以6:9不敵日本，但也讓球迷看到中華隊與過去不同的地方，我們不在是那支進攻單薄的球隊，相信今天派出王牌林昱珉一定有獲勝的機會。值得一提，林昱珉今年在2A共先發19場主投94.2局，被敲出 104安打、被敲出14發全壘打，失掉59分當中有45為自責分，送出90次三振與33次保送，防禦率為4.28、被打擊率為0.282 ，拿下3勝6敗，更在季末時升上3A。隨著林昱珉在12強戰對韓國的好表現，眾家日媒都把他譽為「王建民二世」。