資深狗仔葛斯齊爆料民進黨立委王定宇和女粉絲有不倫關係，指他深夜傳「我想要妳」、命令女方「拿超級相片來道歉，快點」、「穿怎樣來見我，拍給我看」等訊息，王定宇以「截圖百分之百造謠、造假」駁斥，並對葛提告妨害名譽。葛斯齊昨（23）日開直播透露，王定宇老婆已經告訴他實情，只是自己還壓著沒公開，「我很同情她（王定宇老婆李淑吟），她非常可憐，你幹了什麼事情？你糟蹋、破壞人家家庭，你老婆也許包容你，但外面男人不行！」
葛斯齊表示，他透過關係找到王定宇老婆，「李淑吟所告知的一件事情，我到現在還沒告訴大家，因為我針對的是你，不是你老婆，我只能同情她，她非常可憐，你所幹的這些事情，你糟蹋、破壞人家家庭，你老婆也許包容你，但外面男人不行，你做了什麼事情，我需要幫你回想嗎？」
此外，葛斯齊說，台南某派出所早有王定宇不堪的紀錄，他昨天人在台南，照會一些不認識卻冥冥之中遇到的人，大家都希望他高抬貴手，「有做就有做，沒有就沒有，你律師不是很厲害嗎？劈哩啪啦講一推，查證都不用查證？有什麼證據說我P圖，驗一次8萬你敢嗎？我不講你（律師）名字，我知道你需要知名度，但王定宇不一樣，他不需要知名度！」
葛斯齊表示，他趁拍戲空檔到處晃晃，一走到隔壁居然是供奉關聖帝君的宮廟，葛斯齊問王定宇：「我敢在關聖帝君前發誓，沒有任何造假、政黨因素，純粹看到不公不義的事情，你敢發誓嗎？」
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此外，葛斯齊說，台南某派出所早有王定宇不堪的紀錄，他昨天人在台南，照會一些不認識卻冥冥之中遇到的人，大家都希望他高抬貴手，「有做就有做，沒有就沒有，你律師不是很厲害嗎？劈哩啪啦講一推，查證都不用查證？有什麼證據說我P圖，驗一次8萬你敢嗎？我不講你（律師）名字，我知道你需要知名度，但王定宇不一樣，他不需要知名度！」
葛斯齊表示，他趁拍戲空檔到處晃晃，一走到隔壁居然是供奉關聖帝君的宮廟，葛斯齊問王定宇：「我敢在關聖帝君前發誓，沒有任何造假、政黨因素，純粹看到不公不義的事情，你敢發誓嗎？」