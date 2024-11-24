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23日進行的WBSC第三屆「12強棒球賽」超級循環賽中，日本對戰台灣，賽事在東京巨蛋舉行。以熱情著稱的台灣球迷，因遵守球館的觀賽禮儀，獲得日本球迷的讚賞。比賽第7局下半，台灣以5：9落後，當地時間來到晚間10點時，台灣應援團準時停止使用樂器，改以拍手與喊聲應援。此舉引發日本網友討論與稱讚，認為台灣球迷的行為展現出良好的運動精神與觀賽文化。此役第7局兩人出局無人在壘，中華隊追至5：9，輪到江坤宇打擊時，時鐘報時通知到了10點。就在這時，一直響起的號角和鼓聲都停止了聲音。就在應援音樂變為掌聲和歡呼聲之後，打者最終敲出強勁的右翼方向飛球，遭到接殺出局，形成第3個出局數，結束了台灣隊的進攻。10點後，台灣球迷突然安靜下來，是因為根據東京巨蛋的規定，晚上10點後禁止使用喇叭、鼓等樂器進行助威。台灣應援團非常守規矩，在10點整時停止使用了這些器材，改以掌聲和喊聲進行應援。這一行為獲得了日本球迷的高度讚賞，認為台灣球迷儘管加油時會手舞足蹈、大音量展現熱情，但仍遵守觀賽禮儀和對球場的尊重。在一則相關的新聞下，日本球迷對此也在社群媒體上留言稱：「台灣應援團在22點準時停止樂器應援真的很棒」「台灣也在晚上10點後停止使用樂器，遵守規則令人激賞」。此外，也有球迷感嘆比賽時間過長：「10點後樂器禁止的規則讓應援變得更辛苦」「晚上7點開始比賽，到10點後還在進行，確實考驗耐力」。總體來說，對台灣球迷的守規行為表示肯定與尊重。