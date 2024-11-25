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早在本屆世界棒球12強賽開打前，WBSC官網就預測中華隊的戰力，僅僅排名本屆倒數第2名，但中華隊展現韌性打出驚奇表現，先是在預賽打出4勝、1敗的佳績，進到複賽後更勢如破竹挺進冠軍戰，並在冠軍戰以4:0擊退日本捧起冠軍。本屆中華隊以中職球員為主體，打線方面則是以短槍為主，但卻在賽會中狂掃10發全壘打出乎外界預期。中華隊在預賽中共敲出6轟，開轟的選手分別為陳晨威（樂天桃猿）、陳傑憲（統一獅）、江坤宇（中信兄弟）、戴培峰（富邦悍將）、林立（樂天桃猿）及吉力吉撈‧鞏冠（味全龍），進到複賽後，潘傑楷（統一獅）則是對陣美國隊開轟，林安可（統一獅）則是在昨對陣日本隊時在9局上開轟，今陳傑憲與林家正（美職亞利桑那響尾蛇）更在冠軍戰開轟幫助中華隊終結日本在國際賽的27連敗。在開轟的這9位選手中，其中陳傑憲、戴培峰、陳晨威都屬於短槍型選手，但卻在賽會中展現長打火力，其中不得不提今年在中職進化成「自走砲」的陳晨威，陳晨威在今年119場出賽中，繳出10轟、30盜、打擊率0.295的成績，不僅完成生涯首度單季雙位數全壘打與盜壘，是他生涯首度單季全壘打來到雙位數。談到本季最大的改變，陳晨威透露，「沒有特別加強長打方面的技術，自己並不會為了追求長打而做改變，只是想讓自己的揮棒能夠更完整，因為做了完整的揮棒，改變揮棒機制就帶起一些長打。」效力統一獅的陳傑憲，自進入中職以來，陳傑憲每年打擊率都至少突破3成，長打率也都能維持在4成以上，打擊習性是一位可以拉打與推打的「人來瘋型」的選手，對於出征國際賽，陳傑憲日前就表示，「心態是最重要的，不用刻意去追求，只要將自己的工作做好，不要去多想，自然而然就有好的表現。」最後不得不提到富邦悍將主力捕手戴培峰，本季在中職出賽100場（生涯次高），打出80支安打、包括1轟、打擊率為0.283、長打率為0.322，在中職是一位打擊穩定的捕手槍，但卻在預賽交手日本時開轟，成為2007年陳金鋒在亞錦賽砲轟達比修有後，時隔17年首位在一級國際賽對日本開轟的台灣打者。