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▲有25%不抽菸者罹患肺癌是因為二手菸造成。（示意圖／取自shutterstock）

根據國民健康署公佈的2021年癌症登記資料分析結果，肺癌全年新增個案達1萬6880人，占所有癌症發生個案數12.95%，為十大癌症之首，在男性、女性的發生率的則皆為第2；在國健署公佈的2023年十大癌症死因中，肺癌死亡人數占所有癌症死亡人數19.46%，男、女占比均居於首位。國泰醫院內科部主任、呼吸胸腔科主任邱銘煌說， 吸菸是引起肺癌的主因之一，吸菸男性罹患肺癌的機率為不吸菸者的10倍，女性則為5倍，而且即使停止抽菸，大概也要經過15年，曾吸菸者罹患肺癌的風險才會接近不吸菸者的水平。此外，有25%不抽菸者罹患肺癌是因為二手菸造成，若長期暴露於二手菸，罹患肺癌的機率約為不吸菸者2倍，另包括石棉、工廠煙塵、污染空氣鍾的氧化碘、鎳、鉻化物，與汽機車排放廢氣中的苯、多環芳香烴等，也可能引起肺癌。邱銘煌也說，華人女性罹患肺癌比西方國家多，這可能與黃種人上皮細胞生長因子受器基因突變有關。邱銘煌指出，視腫瘤長出的位置而異，若是位於肺門附近的肺癌，又稱中央型肺癌，較易阻塞氣體的出入，並刺激支氣管壁，常造成咳嗽、咳血痰或阻塞性肺炎等症狀。至於周圍型肺癌，則長在肺的周邊部位，早期幾乎沒有症狀，通常等到腫瘤大到一定程度，才出現胸痛、肋膜積水、呼吸困難等症狀。整體來說，約有10%的肺癌患者在確診時仍無症狀。邱銘煌表示，肺癌可分為4種主要類型，包括腺癌(佔50%)、鱗狀上皮細胞癌(23%)、小細胞癌(5%)及大細胞癌(4%)， 小細胞癌之外的另3種也統稱為非小細胞癌，而台灣的肺癌不僅以腺癌佔最多數，而且這趨勢自1952年以來未曾改變，與西方國家不同。邱銘煌指出，通常以5年存活率進行評估，而根據國泰醫院2010~2021年統計，肺癌病人整體5年存活率為52.8%，其中非小細胞癌 5年存活率為55%，小細胞癌則為9.2%。