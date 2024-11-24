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▲有中華隊球迷豪押10萬元，表示下注台灣會贏。（圖／Threads）

▲台灣運彩公布這次「台日大戰」賠率。（圖／翻攝自台灣運彩官網）

世界棒球12強超級循環賽，今（24）日晚間6點整將在東京巨蛋迎來冠軍戰，由中華隊迎擊日本，而購買運彩的相關討論也在網路上發酵，有台灣球迷為了力挺台灣，豪賭10萬元，只為了押注台灣會贏，更嗨喊自己是愛國青年，後續Threads上也出現各式各樣的預測，也讓球迷更加期待今晚精彩的總決賽，而《NOWnews今日新聞》記者也整理出一系列運彩規則解析，讓球迷一次看懂。一名台灣球迷看好「台日大戰」台灣會贏，祭出反指標豪押台灣10萬：「本人今天是愛國好青年，帶著一本去彩券行。」表示自己買了10萬押注台灣拿冠軍，更笑喊：「那店員瞬間嚇醒，你認真嗎？你有分析過嗎？你有看昨天比賽嗎？」更曬出投注單，證明自己真的下注10萬。貼文一出讓不少球迷驚呆，直呼：「太愛國了，竟然下中華隊10萬還不讓分」、「愛國歸愛國，千萬不要跟荷包過不去」、「你好愛國，你超棒的」、「謝謝你愛心做公益，我要去重注日本了」、「哥，愛國是要付出代價的！」這一次台灣運彩看好日本奪冠，除了押注輸贏的「不讓分」玩法之外，另外還有「讓分-2.5」、「總分大小8.5分」、「總分單雙」以及「總分不讓分」多種玩法。以「不讓分」玩法來說，日本隊如果勝利的話賠率1.22倍，中華隊則是2.44倍，舉例：民眾以1000元下注日本，一旦日本奪冠，就能拿回1220元，等於賺了220元；反之，民眾以1000元下注台灣贏球，若是成真，就能拿回2440元，賺進1440元。⚾️另外，所謂「讓分」的玩法就是依照球賽得分多寡、贏球與否來押注，假設球迷押注「台灣+1.5分」，只要最終比分中華隊分差在2分內，或者贏日本，該則投注過關，且依照賠率1.84倍來看，投注1000元能拿回1840元，反之亦同。⚾️而「總分大小8.5」規則就較為簡單，只需投注最終兩隊比數加總，民眾押注大於8.5分1000元，不論哪一隊贏球，只要兩隊比數加總大於8.5分，就能拿回1950元，等於現賺950元。⚾️押注「總分單雙」，規則同樣淺顯易懂，只需投注日本和台灣最終比數相加是單數或是雙數。⚾️「第一局不讓分」玩法較為刺激，第一局就能決定投注過關與否，如果民眾押注中華隊1000元，那麼在第1局比數如果能贏日本，投注玩家就可以獲得3.50倍，等於拿回3500元，現賺2500元。⚾️