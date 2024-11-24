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▲網路瘋傳Hami Video電視館體驗1天序號，輸入「2024win」就能免費觀看，用在今天冠軍戰開通是絕佳時機。（圖／手機截圖）

▲中華電信MOD、Hami Video完整轉播賽事，訂閱會員提供獨家多視角及熱點回看功能。（圖／官方提供）

2024年第三屆世界棒球12強賽，中華隊本屆預賽以4勝1負打進東京的超級循環賽，22日對決美國，終場以8:2擊敗美國，為臺灣4強複賽的首場勝利，昨（23）日和日本交手，6:9不敵日本，今（24）將再度迎戰日本，準備爭奪冠軍。在這次東京的四強賽，Hami Video沒有提供免費低畫質觀看，今年世界棒球12強賽中華隊表現真的相當精彩，中華隊在預賽4勝1敗，打出預期的好成績，加上東京複賽擊敗美國後，將和日本一起進入冠軍戰，創下史上最佳成績。中華隊今（24）日將迎接世紀之戰，想在家裡線上看，Hami Video之前B組預賽開放14場免費觀看，讓Hami Video衝上App Store及Google Play免費下載冠軍，但東京賽事沒有提供免費的低畫質觀看，讓一日球迷們紛紛入坑訂閱，或是尋找免費的戶外直播。近日網路上瘋傳Hami Video一組電視館體驗1天的序號，用戶登入後，在設定處的「優惠兌換」輸入「2024win」，就能立即免費觀看24小時，用在今天剛剛好，可觀看18:00的台日冠軍賽。實際使用該序號確實可以免費觀看，且相同帳號可以同時登入手機、電腦、電視等同時觀看，對於一日球迷來說，非常實用，如果想從一日球迷升級的話，其實也能多花點錢訂閱支持賽事轉播，Hami Video有「12強棒球加油包」120天方案399元，使用雙11優惠方案365天為1111元還能再抽Hami Point 666點，中華電信5G客戶申辦年約方案可享每月79元優惠。