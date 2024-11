我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統當選人川普明年一月即將重返白宮,許多期盼盡快實現停火的以色列官員及人質家屬對川普寄予厚望,期盼他能說服以色列總理納坦雅胡結束加薩戰爭,以換取哈馬斯釋放被扣押的人質,外媒消息透露,川普本人將親自「坐鎮談判桌」,力求促進雙方達成停火協議。即將出任白宮新聞秘書的李維特(Karoline Leavitt)向美媒《Axios》透露,川普將親自介入談判現場,擔任加薩停火的「首席談判代表」(Negotiator in Chief),努力讓被俘的無辜平民回家。報導提到,加薩停火談判已經陷入長達三個月僵局,近期取得進展的希望渺茫,川普重新上任後料將承擔停火重任,人質家庭也寄望他能說服以色列總理納坦雅胡結束戰爭。川普當選後,以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)曾致電祝賀,並強調解救101名被俘人質的迫切性。以色列情報部門估計,仍有約半數人質存活,消息讓川普深感意外。這些人質包括7名美國公民,其中4人據信仍然在世。赫佐格日前在白宮與現任總統拜登會面,呼籲現政府在交接前積極合作解救人質。拜登也表態,願與川普新政府協調行動,他甚至對川普表示,「只要人質能回家,我不介意所有功勞歸於你。」然而,根據以色列國防軍和情報部門的分析,哈馬斯可能不會放棄要求以色列撤出加薩的條件,納坦雅胡則拒絕以停火換取人質釋放,認為此舉將使哈馬斯得以生存,甚至意味著以色列的失敗。部分以色列官員認為,川普對納坦雅胡的影響力遠大於拜登,或能促使戰爭迅速結束。以色列人質家屬及部分官員對川普抱有極高期望,甚至有人形容這將是川普的「雷根時刻」。美國前總統雷根就職當天,曾促成52名被伊朗扣押444天的人質獲釋。捍衛民主基金會(Foundation for Defense of Democracies)執行長杜博維茨(Mark Dubowitz)則建議,川普就任應立即發出強硬警告,明確表示「釋放所有人質是停火的重要前提,不容談判。」