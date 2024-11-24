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瑞士盧塞恩一間教堂與當地大學研究實驗室合作，推出了一項創新的「AI耶穌」告解服務，這項技術運用人工智慧（AI），讓信徒可以直接與「耶穌」對話，且能使用超過百種語言交流，針對信徒的問題生成符合聖經內容與宗教資料的回答。AI耶穌告解服務由盧塞恩聖彼得教堂與當地大學實驗室共同合作推出，這項計畫取名為「機械中的神」（Deus in Machina），信徒可以進入特別設計的告解亭，但面對的是耶穌形象投影，而非傳統的真人牧師。根據《紐約郵報》指出，這項計畫自8月23日啟動，一直到10月20日為期近兩個月的測試期間，吸引了超過1000名參與者，其中甚至包含來自越南、中國等地的遊客。教會負責人表示，這項服務目前還在實驗階段，旨在探索信徒是否對「AI耶穌」感興趣，以及他們會和「AI耶穌」交流哪些內容。該系統融合了聖經經文和網路上的宗教資料，能根據信徒的問題生成回答，「AI耶穌」還能配合回答內容呈現相符的表情；對受試者來說，有2/3的參與人認為與「AI耶穌」對話是一種正面的精神體驗，例如在面對暴力問題時，AI耶穌建議「應透過祈禱而非報復」，不過也有試驗者批評，AI的回答過於陳詞濫調或缺乏深度。另一方面，教會內部對這項計畫也存在兩面爭議。盧塞恩大學神學與倫理學教授基爾施萊格（Peter Kirchschläger）指出，「AI耶穌」無法具備道德意識，而人類正是因為擁有道德意識才與機器不同。他認為，像告解這類行為應該由真人進行，AI的角色過於取代了人性化的宗教儀式。