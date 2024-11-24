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▲翁馨儀（右2）、張少懷（左2）帶兒子女兒出國玩，巧遇冠軍賽。（圖／翻攝自翁馨儀IG）

2024年世界棒球12強賽今（24）日迎來台日冠亞軍大戰，許多藝人無論是到場支持或是在家支持，都跟著賽事激動不已，其中張菲的媳婦翁馨儀在IG透露，因為門票買不到，黃牛也貴到買不下去，提早就安排好的旅行，竟巧遇冠軍賽，一家四口就在東京巨蛋外「應援」，也遇到很多跟他們一樣在場外應援的民眾，成為另類風景。翁馨儀在IG分享一家人在東京巨蛋的照片，直呼自己是「什麼票都買不到」的那種人，甚至還有1萬卡在代購那邊，「黃牛又貴到買不下去，但～提早安排的楓葉旅行，竟然能碰上12強冠軍賽，怎麼可以不來現場加油呢，就算在門外也覺得好熱血好開心啦。」留言處也有不少人響應場外應援，「在場外依舊很High，中華隊加油」、「就算在外面也好讚」，翁馨儀也回，「沒錯！也好多人在場外加油」成為另類應援風景。2024年世界棒球12強賽冠軍戰，中華隊捕手林家正在5局上轟出陽春全壘打，讓全台球迷嗨翻。