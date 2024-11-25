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世界12強棒球賽台灣昨以4:0完封日本奪冠，舉國歡騰！台北市體育局表示，待台灣英雄凱旋歸國後，將進一步確認符合北市績優優秀選手資格者，針對設籍台北1年以上加碼24萬9600元訓練補助金，每人最高可獲94萬9600元！台灣隊昨攻守俱佳，全隊發揮實力完封日本，拿下世界第一。台北市長蔣萬安昨也宣布北市各項優惠，包括：貓纜29日使用悠遊卡半價、兒童新樂園免費、北市運動中心26日至12月2日游泳池、體式能區域單次入場免費等。針對12強中華隊選手獎金，北市體育局指出，確認哪些選手符合資格後，後續將依「臺北市績優運動選手訓練補助金發給辦法」規定，針對本次12強選手已設籍本市1年以上，加碼24萬9600元訓練補助金，每人最高可獲得94萬9600元。北捷公司11/29（五）貓空纜車：使用悠遊卡半價兒童新樂園：門票免費北市運動中心11/26（二）至12/2（一）游泳池、體適能區域單次入場免費U-Sport臺北樂運動優惠11/26（二）至11/30（六）入場加碼送，每日可獲100U幣北市青年局11/25（一）至12/2（一）直排輪場：每時段75元（原價150元）攀岩場：平日體驗價400元（原價500元）、假日500元（原價600元）B2至9F其餘場地：場地使用費每時段半價