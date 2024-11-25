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▲濱海作戰艦為新進除役艦艇，許多評論指出或許海軍可以購買填補空缺。（圖／翻攝自美國海軍）

▲先進鷹眼預警機有可能捕抓到殲20戰機的蹤跡，但其售價相當昂貴。（圖／翻攝自Northrop Grumman）

※這5000億遠遠不夠，錢呢？※真的買到之後呢？外媒11月中旬報導，在川普當選美國總統後，台灣為向美國展現抗中決心，擬向美國購買超過150億美元，約新台幣5000億的軍售案，這項新聞報導搭上11月12日舉行的珠海航展，形塑成為對抗珠海航展中出現的精銳武器，進而台灣要大肆採購軍火的作為。首先要說明的是，現代軍事武器系統與裝備都相當昂貴，近20年台灣國防軍費大約落在100到150億美元之間，約略3000到5000億台幣之間。若有大額支出，例如F-16戰機或潛艦則有特別預算支應，這些林林總總的加總，外界都會以台語「億來億去」來戲稱。不，這不是戲稱，是真的武器系統都很貴。軍事預算粗略分為三大塊：人員薪資、裝備維持、採購與研發，通常薪資會佔去一半的預算比例，近年台灣這種比例有所調整，採購方面的比例有1/3算不錯的了。假設武器採購年份較長，通常會編列幾年度的採購預算，例如F-16戰機採購案就分7年執行。台灣引進新武器時都會引發國人熱烈討論軍事議題，先前美國陸軍社群媒體曝光我陸軍換訓人員照片，當時雖然有部分人士質疑美方洩密，但後續卻發現，原來高機動性多管火箭早已運抵台灣，曝光已運交的軍備應當不算洩密。以學者對F-35A戰機的價格分析來看，出廠價格約略1億美元，全壽期操作成本約略2億美元，進而推算出台灣可能購買20-40架F-35A戰機。戰機之外，還有10艘退役的神盾艦或濱海作戰艦（LCS），E-2D預警機，更多的愛國者飛彈。這些軍備被外界稱為夢幻清單。台灣為民主法治國家，這5000億台幣要怎樣在立法院通過沒有討論，通過後在政府預算無法支應下是否徵收高額稅收，還是發行公債也未見說明。這種模糊不明的現象也是被外界評為夢幻清單的原因。軍事迷在看到川普當選後，還會有再來個100輛M1A2T戰車的激情呼聲，但還是一句老話：錢呢？人呢？川普當選前就曾經向外界說明要跟台灣收取保護費，結果是美方還沒有跟胎灣索取，台灣卻先表示要增購軍火的意願，這其實不利後續台美間的軍購談判。軍火輸出真的不是媒體或是學者講的夢幻清單，美國要賣台灣甚麼武器通常會是，想要的要不到，不要的硬塞給你的窘況。這5000億台幣的夢幻清單假設真的落實的話，還會碰到時間以及人力問題。F-35A雖然好用但卻很貴，即使台灣買了20-40架F-35A戰機，還要排隊等候美方產製與交機，而回顧歷史，空軍早於2019年就曾估算F-35戰機的相關維持費不符合效益，所以改買F-16V，況且三番兩次的台軍洩密案，多多少少會影響美方出售先進戰機的意願。E-2D預警機的出售倒是比較可行，既然是預警那就表示是防守性裝備，美方比較願意出售，外界推估價格為1架4億美元，美方希望出售後能讓台灣多一份機會偵測到殲20這類匿蹤戰機，當然監測到的資訊美方要共享，這或許是美方的要求。是否要採購更多與更先進的預警機，當時空軍也是爭論不休，後續也有以MQ-9無人機做輔助的打算。每一套海上衛士系統的價格都是10億以上的「億來億去」。10艘濱海作戰艦或是10艘退役神盾艦來看，所需人力以100以及250人計算，這些退役新艦就需要1000到2500人，把濟陽級巡防艦除役後釋放出來的人利用於這些艦艇還遠遠不夠。更何況先前海軍接收100套陸基魚叉飛彈，這些裝備都需要很多人力，海軍不會花大錢去購買軍艦，卻落到沒有人操作的窘境。現階段台灣在下一代主戰艦艇籌獲前，正拼命建造輕型巡防艦，這些巡防艦也都需要人力，屬於「汽」船的濟陽級巡防艦除役後，相關人力優先撥補輕巡防艦，目前實在是無法想像，海軍去哪邊擠出這樣多的人力來操作退役美艦。先前立院預算中心才指出，台灣一線部隊編現比只有八成的窘境，這種情況也反映出台灣軍備的困境，外界與軍事迷喜孜孜的看到美國川普當選，當選之後會在美中對抗的架構下，出售若干高階武器給台灣，然而這些夢幻武器的購買與操作都需要大筆金錢與人力，偏偏現階段台灣錢與人都相當缺乏，夢幻清單終究是夢幻。●作者：楊威利／資深軍事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com