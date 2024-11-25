9、10月統一發票今（25）日開獎，1000萬元特別獎中獎號碼為「28630525」，萊爾富本期開出特別獎1000萬1組，該名消費者僅花100元，就抱走1000萬元獎金。

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萊爾富表示，本期開出特別獎1000萬元1組，幸運門市是位在台北市萬華區的「萊爾富北市梧州店」，該位幸運民眾只消費100元購買休閒零嘴，就中了發票特別獎1000萬元。

▲萊爾富113年9-10月期統一發票開出千萬特別獎，幸運門市是北市梧州店。（示意圖，非該門市／業者提供）
▲萊爾富113年9-10月期統一發票開出千萬特別獎，幸運門市是北市梧州店。（示意圖，非該門市／業者提供）
🟡113年9-10月統一發票中獎號碼

📍特別獎號碼：28630525
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

📍特獎號碼：90028580
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

📍頭獎號碼：27435934、39666605、02550031
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

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▲113年9-10月統一發票中獎號碼。（圖／NOWnews社群中心）

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