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▲除了製造業營業氣候測驗點，持續走跌，其他測驗點則有出現反轉。（圖／台經院提供）

台經院今（25）日公布10月景氣動向調查，我國製造儘管新興科技需求未減，但是傳產復甦腳步仍顯乏力，塑化產品外銷表現疲弱，導致10月製造業營業氣候測驗點為93.12點，較上月的94.87點下滑1.75點，出現連續5個月下滑。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，傳產復甦腳步不一，像是機械、鋼鐵已傳出好消息，屬於「已開了幾朵花」，但尚未達到百花齊放。據廠商調查結果，科技業中的攸關AI需求的先進製程、先進封裝、高階測試等都有提出好表現，但是像是偏向於消費電子產品的DRAM產品、面板、LED與PCB主要廠商營收表現不如上月，故雖有近二成比例的電子機械廠商看好當月景氣表現，但亦有接近四成比例的電子機械廠商看壞當月景氣表現。傳產部分，儘管10月國際油價和輕油價格走升，但受到下游需求疲弱，塑橡膠原料亦受需求不振影響，故有半數化學工業廠商看壞當月景氣表現。另一方面，國內建廠、公共建設量能維持，再加上中國要求鋼廠減產，供給減少以及需求有所增加，預期此效應將於第4季逐漸發酵，使原先疲弱的鋼鐵價格轉為上揚態勢，讓與國內投資氣氛聯動的機械、鋼鐵出現好消息。除了製造業營業氣候測驗點，持續走跌，其他測驗點則有出現反轉。10月服務業營業氣候測驗點為92.15點，上升0.83點，結束先前「連3黑」；10月營建業營業氣候測驗點103.83點，上揚2.62點，同樣是結束連三個月下跌態勢。台經院解釋，服務業方面，儘管有颱風因素影響營業天數，不過隨著百貨周年慶檔期啟動，香氛、彩妝等熱銷商品買氣強勁，家電汰舊換新亦帶動業績成長，再加上10月台股表現穩健，有助於零售業與證券業看好當月景氣表現。至於營建業，10月好轉背後原因是公共建設預算提升與高科技業者持續推進建廠計畫，但幾家歡樂幾家愁，台經院產經資料庫總監劉佩真表示，不動產業持續受到央行信用管制影響，致10月交易量下降，預估暫時不會有任何鬆綁機會，但也不會再推出第8波打炒房措施，預期明年房市表現將趨緩，交易結構呈現量縮價盤整震盪格局。孫明德總結，「今年GDP破4%一點都不是問題，也不用對未來景氣太過擔心」，雖然資通訊產業已到高原期，要再往上不容易，但部分傳產已開始復甦，雖然目前預測明年GDP數字會較今年少1個百分點，不過「均衡復甦」、「雨露均霑」會是更好的經濟成長表現。