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世界12強棒球賽台灣昨以4:0完封日本奪冠，舉國歡騰！台北市體育局昨第一時間表示，待台灣英雄凱旋歸國後，將進一步確認符合北市績優優秀選手資格者，針對設籍台北1年以上加碼24萬9600元訓練補助金，每人最高可獲94萬9600元。不過，台北市長蔣萬安今（25）日遭質疑，中華隊沒有球員設籍台北？蔣萬安則強調，有多位選手讀過台北市的學校，頒發傑出校友也是可以做的。北市體育局昨在中華隊12強奪冠後，大力加碼訓練補助金，但規定是必須設籍北市1年以上才能申請，沒想到今天就傳出中華隊並沒有球員設籍北市的尷尬場面。對此，台北市長蔣萬安今赴北市議會備詢前受訪強調，主要是希望給予選手鼓勵，依據規定必須有設籍才能申請。目前他還在跟體育局了解到底有沒有球員在台北設籍。蔣萬安指出，這次中華隊還是有很多選手是台北市的大學畢業，也有過去曾在北市就學的，「我們都會給予傑出校友表揚」。至於是否支持11/24變成全民棒球假？蔣萬安則說，對國人來說的確沒有比昨天晚上更幸福的事情，謝謝台灣英雄為國爭光。為回應球迷要求，明天晚上北市府會針對味全龍隊選手舉辦中華英雄見面會，滿足大家的期待。