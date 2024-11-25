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▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌。（圖／記者葉政勳攝）

▲台灣隊長陳傑憲在這次2024世界棒球12強賽，囊括MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王等四項大獎。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界12強棒球賽，中華隊一路從台北大巨蛋創造奇蹟到東京巨蛋，4比0完封日本奪下冠軍，今（25）日晚間，28位台灣英雄、教練團和隊職員也包機回國。，《NOWnews》也稍晚將直擊現場，第一時間和分享球迷、球員、教練們的心情和動態。📍班機班號：CI105📍航空公司：中華航空(CI).📍飛機起飛時間：下午5時45分，成田機場📍飛機抵達時間：晚間8時55，桃園機場第2航廈2024世界12強棒球賽，中華隊由總教練曾豪駒領軍，教練團陣容大致延續2023年世界棒球經典賽成員，雖然10月初28人名單釋出後飽受質疑，後續又面臨古林睿煬等選手退出，但正式開賽後，中華隊一路打破質疑到拿下世界冠軍。預賽首戰面對南韓，從陳晨威驚天滿貫砲拿下勝利開始，接續擊敗多明尼加、澳洲、古巴，4勝1敗挺進複賽，前往東京雖然首戰敗北，但8比2力壓美國、再以4比0完封日本，台灣投手群團隊防禦率12隊最低、失分12隊最少，陳傑憲整個賽會15支安打，打擊率破6成，台灣終於拿下令人振奮的世界冠軍。