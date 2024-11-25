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▲一粒誇獎陳柏清表現很好。（圖／記者李政龍攝）

▲在世界12強錦標賽奪下冠軍的中華隊，今（25）日晚間全員將搭乘CI105航班放大機型凱旋回台，在班機抵達前2小時，已有眾多球迷在接機大廳等候。（圖／記者林之越攝）

中華隊在昨（24）日的2024世界12強棒球賽中奪冠，今晚搭機返台，預計20:55分抵達桃園機場，，台鋼雄鷹的啦啦隊女神一粒也現身力挺自家球員陳柏清，一粒表示，經過這次的12強賽事，讓她更了解棒球，也想繼續應援下去。問起這次看12強賽的心情，一粒表示自己有參與捷克交流賽，這次則是每天跟家人看轉播，尤其冠軍賽時同時也在看冬盟賽，在奪冠的瞬間跟著身邊球迷一起嗨，今她現身桃園機場接機，一粒說，「當然是來支持我們台鋼雄鷹的陳柏清，雖然他國際賽的資歷沒有這麼深，但已經表現得很好。」一粒加入職棒啦啦隊剛好滿1年，經過這次的熱血12強賽事，一粒說，「我原本不算棒球迷，是加入啦啦隊後越來越喜歡，之後應該會繼續支持台灣棒球。」2024世界棒球12強賽昨（24）日晚間中華隊以4:0完封日本武士隊，創造台灣棒球新歷史，回顧昨晚的精彩瞬間，日本隊先發投手戶鄉翔征在第5局時遭到林家正先轟出陽春炮後，緊接著在同局中華隊一、二壘有跑者時，陳傑憲擊出3分全壘打，最終中華隊以4:0拿下2024世界棒球12強賽冠軍。回顧到本屆12強陣容是在10月初公布，當時一共28位選手一字排開，有球迷在PTT討論開酸「現在退票還來得及嗎？」、「這個陣容基本上涼一半了吧」等語，沒想到中華隊從小組預賽就豪取4勝晉級複賽，又在複賽超級循環賽打敗美國，在冠軍賽中以4:0完封日本。而台灣隊長陳傑憲也在賽後感動落淚，表示：「這座冠軍是個奇蹟，相信只要有夢就努力去闖，一定可以。」