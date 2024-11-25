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▲2024世界12強棒球賽冠軍中華隊，今晚搭機返台，下午開始桃園機場就湧入許多球迷等待接機。（圖／記者李政龍攝）

▲跟上12強棒球中華隊的「骰子風潮」，有球迷將選手頭像印下來，自製成只有點數6的骰子。（圖／記者張志浩攝）

▲今日下午4、5點就，桃園機場第二航廈接機大廳湧入人潮，球迷帶上應援毛巾、國旗準備接機。（圖／記者李政龍攝）

2024世界12強棒球賽，中華隊以4比0完封日本奪冠，今（25）日搭機返台，預估晚間8時55分抵達，而熱情的棒球迷們也乘著奪冠的感動，下午4、5點就湧入桃園機場第二航廈的接機大廳，球迷除了帶上應援毛巾、國旗外，甚至還自製「道歉表、怎麼丟都是6的骰子」到場，想場氣氛一片愉悅。中華隊今晚搭乘CI105航班放大機型，預計晚間8點55分抵達桃園國際機場第二航廈；下午4點多就到場的邱先生，看了11年職棒的他表示，「很多人會說中華職棒只會注重場外的東西、只會經營啦啦隊，但這些都是讓更多人關注台灣棒球的元素，這次國際賽也證明，台灣職棒真的有在進步」。提到本屆中華隊，自從10月初28人名單釋出後就飽受質疑，國內外看衰的球迷和專家不計其數，但台灣擊敗韓國、突破預賽、拿下冠軍，球迷也紛紛開始「領道歉表」，今日在機場，許多球迷受訪都點名來自統一獅的「潘傑楷」，甚至有人自製「大型潘傑楷道歉表」，大喊「我真的錯了。」今天請半天假、看球32年的樂天球迷分享，自己從1992巴賽隆納奧運入坑棒球，看著近幾年的中華隊充滿著不捨，這次終於揚眉吐氣，「名單出來時，我就是質疑的其中之一，但這就是棒球，希望透過這次12強，讓大家知道，中華隊不是少了明星選手就變一灘爛泥。」除了道歉外，中華隊本屆12強的好表現，台灣隊長陳傑憲的帶頭也是關鍵之一，今天接機的球迷中也是一堆「四爺」的應援團，自製骰子到場的陳先生說，「他台灣隊長當得非常稱職，他就是能給大家激勵，面對任何考驗都用微笑面對，在低潮時就是要有這樣的人來帶領球隊，最後奪冠也看得出來，他心裡壓力很大，所以哭了。」這次12強的中華隊，從陳晨威驚天滿貫砲拿下勝利開始，接續擊敗多明尼加、澳洲、古巴，4勝1敗挺進複賽，前往東京雖然首戰敗北，但8比2力壓美國、再以4比0完封日本，台灣投手群團隊防禦率12隊最低、失分12隊最少，陳傑憲整個賽會15支安打，打擊率破6成，台灣終於拿下令人振奮的世界冠軍。