世界12強棒球賽台灣昨以4:0完封日本奪冠,舉國歡騰!台灣隊長陳傑憲在轟出第二支全壘打跑壘時,在胸前用大拇指與食指,比出一個框;民進黨基隆市議員張之豪表示,這支胸口空白的隊伍,是世界冠軍,是世界第一;張羅列包含陳傑憲等12人的賽後專訪,詢問「你覺得胸口該寫什麼字?」,引發迴響,「我們一起找回我們的名字!」。張之豪今(25)日在臉書發文表示,只有一支隊伍,每個人的胸口是空白的,其它隊伍、每個選手,胸口都是他們國家的名字:USA、Japan、Korea、Dominican Republic。甚至捷克,還是用捷克文寫的Česko。張之豪詢問,現在,這支胸口空白的隊伍,是世界冠軍,是世界第一,「他們覺得胸口要寫什麼字?你覺得胸口該寫什麼字?」不管「能不能做到」,今天以前,有多少人相信台灣可以打敗日本、美國、韓國,贏得世界冠軍?張之豪表示,「你就看看,這些球員賽後,講了什麼。」;張羅列了以下12人的賽後專訪,都提及了「台灣」:林岳平教練:「運氣好像都站在我們台灣隊這邊」。高志綱教練:「Team Taiwan We are champions」。陳傑憲:「讓世界看見台灣」。郭俊麟:「往後台灣隊就靠你們這些小朋友了」。陳冠宇:「告訴世界台灣最強」。岳東華:「Taiwan No.1」。吉力吉撈鞏冠:「大聲的說I’m from Taiwan」。張政禹:「相信自己,相信台灣」。朱育賢:「就一起 Team Taiwan」。江坤宇:「這份榮耀是屬於我們全台灣的」。黃子鵬:「台灣尚勇」。潘傑楷:「我是來自台灣的潘選手」。該貼文一出,網友們在底下留言,「還給我們國家的名字」、「我們一起找回我們的名字!TEAM TAIWAN」、「Taiwan就是台灣啦!正名運動自己來」、「名字一旦被奪走了,就會找不到回家的路,我們一起努力把『台灣』找回來」。