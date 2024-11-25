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世界12強棒球賽台灣昨以4:0完封日本奪冠，舉國歡騰！台灣隊長陳傑憲在轟出第二支全壘打跑壘時，在胸前用大拇指與食指，比出一個框；民進黨基隆市議員張之豪表示，這支胸口空白的隊伍，是世界冠軍，是世界第一；張羅列包含陳傑憲等12人的賽後專訪，詢問「你覺得胸口該寫什麼字？」，引發迴響，「我們一起找回我們的名字！」。張之豪今（25）日在臉書發文表示，只有一支隊伍，每個人的胸口是空白的，其它隊伍、每個選手，胸口都是他們國家的名字：USA、Japan、Korea、Dominican Republic。甚至捷克，還是用捷克文寫的Česko。張之豪詢問，現在，這支胸口空白的隊伍，是世界冠軍，是世界第一，「他們覺得胸口要寫什麼字？你覺得胸口該寫什麼字？」不管「能不能做到」，今天以前，有多少人相信台灣可以打敗日本、美國、韓國，贏得世界冠軍？張之豪表示，「你就看看，這些球員賽後，講了什麼。」；張羅列了以下12人的賽後專訪，都提及了「台灣」：林岳平教練：「運氣好像都站在我們台灣隊這邊」。高志綱教練：「Team Taiwan We are champions」。陳傑憲：「讓世界看見台灣」。郭俊麟：「往後台灣隊就靠你們這些小朋友了」。陳冠宇：「告訴世界台灣最強」。岳東華：「Taiwan No.1」。吉力吉撈鞏冠：「大聲的說I’m from Taiwan」。張政禹：「相信自己，相信台灣」。朱育賢：「就一起 Team Taiwan」。江坤宇：「這份榮耀是屬於我們全台灣的」。黃子鵬：「台灣尚勇」。潘傑楷：「我是來自台灣的潘選手」。該貼文一出，網友們在底下留言，「還給我們國家的名字」、「我們一起找回我們的名字！TEAM TAIWAN」、「Taiwan就是台灣啦！正名運動自己來」、「名字一旦被奪走了，就會找不到回家的路，我們一起努力把『台灣』找回來」。