我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部霸凌致死案延燒了一周，府院不得不出手止血，行政院長卓榮泰道歉、賴清德總統二度致歉、勞動部長迅速換人，適逢中華隊獲得世界冠軍的喜慶，終於沖淡原本社會悲憤的究責氛圍，讓民進黨政府喘了一口氣。但根本的問題未解，新部長上任之後，民進黨的派系之爭才正要上演。霸凌致死案爆發後，民進黨人檢討勞動部的聲音比在野黨還要大聲，不僅新北市議員李宇翔不斷揭發內幕，就連新任勞動部長洪申翰也說「早聽過謝宜容的鬼故事」，綠委林淑芬更爆料說，謝宜容的靠山就是前勞動部長許銘春、勞動部次長許傳盛、勞發署署長蔡孟良，「這夥人平時一起吃喝玩樂，大家都知道」。顯見民進黨內對於勞動部的情況並非毫不知情，而是沒有人敢或是願意去碰這個問題。悲劇發生後，勞動部做出「目的良善」的調查報告，引發社會譁然。而前勞動部長何佩珊隔天在立法院備詢時，還堅稱這份報告是「嘔心瀝血」之作，明顯要力挺到底；直到下午才180度轉變，哽咽承認錯誤，並說願意下台。稍晚，卓揆出面道歉，卻對何佩珊的去留不置一辭，兩天之後才同意何佩珊請辭，由洪申翰接任部長。有名嘴爆料何佩珊備詢當天曾接到「神秘電話」，從何佩珊的態度轉變來看似乎並非空穴來風。何佩珊是民進黨總召柯建銘的助理出身，深諳政治權力運作的本質，對於上面交代的任務使命必答，上任之出就以「撥補（勞保）就是改革」而語驚四座；在外界一片反對聲浪中，也完成了引進印度移工的任務。對何佩珊而言，完成上面的要求，遠比自己的想法或使命來得重要，所以才能在一日之間從「嘔心瀝血」變成哽咽求去。何佩珊的去職，或許有負起政治責任、讓賴政府止血的想法，但其中未嘗沒有不願或不敢繼續摻和的味道。眾所周知，勞委會是「菊系」的地盤，何佩珊要坐穩部長的位置，必然要和菊系人馬合作，所以即便明知「目的良善」的報告會引發眾怒，也只能力挺到底。但若勞委會成為賴系和菊系的戰場，還要不要繼續留在戰場的中心做夾心餅乾，就必須要重新考量了。賴清德用人風格霸道，不講派系共識，手中人才又有限，找到「新活水」系統的洪申翰接任部長，其實並不太令人意外。洪申翰是反核運動出身，與勞動、勞權並沒有直接的相關，但因為長期從事運動、標舉進步價值，對相關領域也不至於太陌生，但若要說有勞權有什麼使命感或深刻的想法，恐怕也不太容易。林淑芬點名許銘春，就如同在菊系的勞委會撕了一個破口，原本牢不可破的結構，如今有了攻破的機會。洪申翰一方面是救火隊，一方面也要清洗、接收原本菊系的地盤，至少林淑芬點名的那些人，都很難繼續留在原本的位置上，而謝宜容是否挪用公款給許銘春送禮，許銘春究竟有沒有拿356萬的就業安定基金辦演唱會，也遲早必須給社會一個交代。霸凌致死事件被沖淡，民進黨派系之爭登場。當初民進黨內那麼多人會對勞動部的問題視而不見，可見水有多深。即便師出有名，賴、卓體制要趁機扳倒菊系，恐怕也非易事。更何況這件事還不能真弄到民氣可用，否則必然臭不可聞，讓賴政府元氣大傷。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com