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國際刑事法院（ICC）上週對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）等人發出逮捕令，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）週一則表示，光是逮捕令是不夠的，應對這些「犯罪領導人」判處死刑。國際刑事法院上週宣布，以涉嫌戰爭罪與危害人類罪為由，對以色列總理納坦雅胡、前國防部長葛朗特及哈馬斯軍事領袖馬士禮（Mohammed Deif）發布逮捕令。該機構裁定，納坦雅胡與葛朗特「在加薩地區的行動中實施謀殺、迫害及以飢餓作為戰爭手段」，而馬士禮則被指控策劃2023年10月7日針對以色列的跨境恐怖襲擊，包括屠殺、性侵與綁架。這項裁決引起以色列強烈不滿，政府稱其為「荒謬且可恥的指控」，並否認任何戰爭罪行。伊朗最高領袖哈米尼則在最新聲明表示，國際刑事法院僅發布逮捕令是不夠的，「這些犯罪領袖應該被判死刑」，不過由於該機構並不採用死刑，外界對此評論眾說紛紜，認為這是哈米尼對以色列領導人的強烈威脅，也可能只是表達對以色列的深度敵視。此番言論發生在中東局勢可能迎來轉折的時刻。美國正在斡旋以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）達成停火協議，同時歐洲主要國家如德國、法國及英國亦計劃於本週在瑞士日內瓦與伊朗代表討論核問題協議。另一方面，明年1月20日，美國當選總統川普即將宣誓就職。他在先前任期內對伊朗態度強硬，曾下令擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）。外界普遍預期川普將延續其對伊朗的鷹派政策，為中東局勢增添變數。