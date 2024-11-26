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路透社25日引述4名黎巴嫩高層消息人士報導，美國總統拜登(Joe Biden)和法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)預料很快將會宣布，武裝團體真主黨(Hezbollah)和以色列在黎巴嫩停火。在華盛頓，白宮國家安全發言人柯比(John Kirby)表示，「我們已經很接近了，但在尚未塵埃落定之前，一切都還未定」。法國總統府則表示，對於停火的討論已取得重大進展。在耶路撒冷，以色列一名高層官員說，以色列內閣將在26日開會以便通過和真主黨的一項停戰協議。外交正取得突破的跡象，伴隨著以色列對真主黨控制的貝魯特南部郊區的激烈空襲。在經過近1年的跨境敵對行動之後，以色列正持續推進他們在9月發動的攻勢。以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)辦公室拒絕對有關以色列和黎巴嫩已同意一項協議內文的報導發表評論。但這名以色列高層官員告訴路透社，26日的內閣會議計劃通過這項文本。以色列駐聯合國大使達諾(Danny Danon)表示，以色列將在任何協議下保持攻擊黎巴嫩南部的能力。黎巴嫩先前反對給予以色列這種權利的措辭。美國國務院發言人米勒(Matthew Miller)表示，雙方之間的分歧已經明顯縮小，但仍需採取一些步驟才能達成協議。米勒說，協議往往是在最後階段最困難，因為最難的問題都留到了最後。「我們正在竭盡所能的推動」。更多中央廣播電臺新聞