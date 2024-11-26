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▲波波醫生議題：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲波波醫生議題：網路情緒聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

▲波波醫生議題：國民黨、民進黨，網路聲量與好感度比較。（圖／QuickseeK提供）

2008年起自中東歐國家學醫返國的醫學生加入醫療體系，掀起所謂「波波醫師」爭議，因中東歐國家醫學生的養成訓練過程與國內不同，取得學位不需經醫院實習，返國後只要通過國考就能執業，引發爭議。去年一名波波醫師在子宮內視鏡手術過程中不幸操作失誤、導致患者死亡，於近期再度引發社會關注，連帶著衛福部的「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」也被質疑是否為波波醫師量身打造的實習訓練計畫、是否可能排擠台灣醫學生實習名額。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察波波醫生近半年的網路聲量趨勢，在11月以前，相關討論在網路上只有零星討論，有時甚至單日討論量掛零，只有偶發事件會引發一日性的熱度，例如10月11日PTT上一則有關波波醫師調侃女病患的討論回帖，煽動了網友對波波醫師的不信任情緒，當天討論474則。不過11月8日開始，波波醫師內視鏡手術失誤造成病患死亡、醫院連帶賠償千萬元的事件登上新聞版面，事件開始延燒至今，兩週來每天都有上千則討論，尤其11月14日國內知名醫院接連對此表態，台大醫院表示「不會雇用波波醫」、林口長庚醫院則稱「依能力，不一定進得來」讓事件突破單日4000則，成為近日最高峰，議題持續維持數天的高關注熱度，足以凸顯此議題在台灣社會具高爭議性。透過近兩週的輿情來觀察網友對波波醫生的看法，可發現波波醫生的負聲量4593則，遠大於正聲量2592則，好感度僅0.56。觀察其熱門負面話題，包括在波波醫師的醫療疏失致死的判決出爐、登上新聞後，底下的網友留言一面倒都是「波波真的搞出人命了」、「波波 怕」，另外還有熱門話題如網友自發製作「波蘭醫師通報系統」、倡議公開醫師學歷，衛福部持保留態度，稱「只要牽涉到隱私，都應該要特別小心」，這番回應也引發網友不滿，質疑「為什麼不能公開學歷？」、「真的是犯罪天堂，這個也保護那個也保護」、「一個醫生連學歷都不能公開還要做啥」等，也引發高度討論。比較國民黨、民進黨在網路上有關波波醫生的的聲量與好感度，可發現民進黨有關波波醫生的聲量7393則較國民黨的1347則高，且民進黨好感度0.5也低於國民黨的0.58。觀察民進黨相關議題的熱門負面貼文，可發現主要是因為當下由民進黨執政，民眾期待「全面封殺波波醫師」、「全面公開波波醫生」，但衛福部長邱泰源定調「會更嚴格管理」，導致遭批「大開波波後門」，招來仇恨值。此外，民進黨立委賴惠員被被控是「波波醫生推手」，還遭起底她女兒就是波波醫生，相關訊息在網路上迅速擴散。值得一提的是，有關波波醫生的數篇熱門話題來源不乏學生、年輕人為主要用戶的dcard，顯示這議題在年輕族群中受到高關注、高討論，需要留意。有感於相關議題被受關注，總統賴清德特地在13日的民進黨中常會重申，每年國外回台實習名額就是50名，政府不會提高名額，希望杜絕外界「大開後門」等質疑，強調政府為醫療品質把關的決心，根據目前網路數據分析結果，波波醫生返台職業並不限科別，任何人看醫生都可能遇到波波醫師，相關政策與全民息息相關，加上鬧出人命，更受民眾關注，若政府沒有細緻地與本土醫師團體溝通，恐怕相關議題一時難降溫，將侵蝕賴政府施政的信賴度。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com