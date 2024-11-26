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▲「零死角女神」林岱縈被戲稱「真的帶贏」。（圖／紅十字會提供）

▲林岱縈見證中華隊奪冠，忍不住當場落淚。（圖／紅十字會提供）

拿下世界12強賽冠軍的中華隊，以4：0完封日本，讓全台棒球迷嗨翻！「零死角女神」林岱縈被戲稱「真的帶贏」，應援場上意外被粉絲捕捉到眼眶泛淚的超美畫面，在網路上引發討論，日本球迷也傳私訊安慰她：「台湾チーム優勝おめでとうございます（恭喜中華隊獲勝），謝謝妳給我的美好印象，我會繼續愛台灣和妳」、「下回比賽，再繼續並肩作戰帶給我們很多感動吧！」現場更有日本球迷親自送上親筆信，內容寫道：「這是我第一次來台灣，為日本隊助威也為了看岱縈，為了岱縈和台灣，下次還能再見。」加入啦啦隊已經是第11年的林岱縈，見證過無數大大小小的比賽，也多次出訪國際為棒球交流賽事應援，林岱縈終於可以大聲地說：「we are team Taiwan ! We are the champions.謝謝球員們在比賽的一路上都沒有放棄，也謝謝我們可敬和值得學習的對手日本隊！今晚！是台灣棒球的天下！」日前才剛舉辦完個人演唱會的林岱縈，原本正在韓國與家人旅行，也特別提早二天結束行程返台，只為了趕到桃園球場與球迷一起為中華隊聲援。比賽還沒結束時，林岱縈就已經熱淚盈眶，球迷粉絲見到林岱縈忍不住落下眼淚的畫面，讓人直呼好心疼，紛紛給予她鼓勵：「謝謝妳，這段時間辛苦的應援」、「這眼淚是喜悅的」，更有骨灰級球迷留言：「對資深啦啦隊員尤其感觸！」林岱縈也說，「本來還以為自己忍得住眼淚，但看到中華隊高舉冠軍獎杯，球員站上頒獎台，見證歷史性的勝利時，眼淚根本停不下來。沒想到，自己感動哭的影片在網路上被瘋傳的時候，又同時收到這麼多日本球迷的私訊，讓我又忍不住哭了，而且是邊哭邊用翻譯軟體查他們寫什麼，我該要怎麼回覆他們。」讓她忍不住笑說：「為了台日友好，我之後要去報名上日文課了。」