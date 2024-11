我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「零死角女神」林岱縈被戲稱「真的帶贏」。(圖/紅十字會提供)

▲林岱縈見證中華隊奪冠,忍不住當場落淚。(圖/紅十字會提供)

拿下世界12強賽冠軍的中華隊,以4:0完封日本,讓全台棒球迷嗨翻!「零死角女神」林岱縈被戲稱「真的帶贏」,應援場上意外被粉絲捕捉到眼眶泛淚的超美畫面,在網路上引發討論,日本球迷也傳私訊安慰她:「台湾チーム優勝おめでとうございます(恭喜中華隊獲勝),謝謝妳給我的美好印象,我會繼續愛台灣和妳」、「下回比賽,再繼續並肩作戰帶給我們很多感動吧!」現場更有日本球迷親自送上親筆信,內容寫道:「這是我第一次來台灣,為日本隊助威也為了看岱縈,為了岱縈和台灣,下次還能再見。」加入啦啦隊已經是第11年的林岱縈,見證過無數大大小小的比賽,也多次出訪國際為棒球交流賽事應援,林岱縈終於可以大聲地說:「we are team Taiwan ! We are the champions.謝謝球員們在比賽的一路上都沒有放棄,也謝謝我們可敬和值得學習的對手日本隊!今晚!是台灣棒球的天下!」日前才剛舉辦完個人演唱會的林岱縈,原本正在韓國與家人旅行,也特別提早二天結束行程返台,只為了趕到桃園球場與球迷一起為中華隊聲援。比賽還沒結束時,林岱縈就已經熱淚盈眶,球迷粉絲見到林岱縈忍不住落下眼淚的畫面,讓人直呼好心疼,紛紛給予她鼓勵:「謝謝妳,這段時間辛苦的應援」、「這眼淚是喜悅的」,更有骨灰級球迷留言:「對資深啦啦隊員尤其感觸!」林岱縈也說,「本來還以為自己忍得住眼淚,但看到中華隊高舉冠軍獎杯,球員站上頒獎台,見證歷史性的勝利時,眼淚根本停不下來。沒想到,自己感動哭的影片在網路上被瘋傳的時候,又同時收到這麼多日本球迷的私訊,讓我又忍不住哭了,而且是邊哭邊用翻譯軟體查他們寫什麼,我該要怎麼回覆他們。」讓她忍不住笑說:「為了台日友好,我之後要去報名上日文課了。」