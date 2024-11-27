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以色列於26日同意與黎巴嫩停火的協議，為以國軍隊和真主黨停止衝突開路。美國總統拜登表示，停火協議將於週三（27日）生效，該協議由美國與法國斡旋促成，雙方均已接受。綜合路透社等外媒報導，在以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室宣布已批准停火協議之後，拜登在白宮玫瑰花園（Rose Garden）發表談話，表示他已經與納坦雅胡以及黎巴嫩看守總理米卡提（Nadschib Mikati）通話，以色列與黎巴嫩的停火協議將從從當地時間27日凌晨4時（台灣時間上午10時）生效。據以色列總理辦公室指出，有10位部長投下贊成票，1位部長投反對。拜登指出，該協議為結束跨越以色列與黎巴嫩邊界的衝突鋪平了道路。「這旨在實現永久的敵對行動停止。真主黨及其他恐怖組織的殘餘勢力將不再被允許威脅以色列的安全。」拜登表示，以色列將在60天內逐步撤出軍隊，黎巴嫩軍隊將接管靠近以色列邊界的地區，以確保真主黨無法在當地重建其基礎設施。拜登與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在共同聲明中表示，美國與法國將確保這項協議被「徹底落實」，此次停火協議將恢復藍線（Blue Line）兩側的平靜，讓兩國人民能夠回到家園。米卡提發表聲明，對停火協議表示歡迎。黎巴嫩外交部長布哈比（Abdallah Bou Habib）早前表示，黎巴嫩準備在南部部署至少5000名士兵，隨著以色列軍隊撤出，接管該地區。納坦雅胡表示，他準備落實停火協議，並將對真主黨的任何違規行為作出強烈回應。他提到，，該協議將使以色列得以專注於應對伊朗威脅、補充耗盡的武器庫、讓軍隊休整，並孤立哈馬斯納坦雅胡強調，以色列保留全面的軍事行動自由，並警告如果真主黨違反協議或試圖重新武裝，以色列將果斷回擊。聯合國黎巴嫩事務特別協調員普拉斯哈爾特（Jeanine Hennis-Plasschaert）對這項停火協議表示歡迎，並讚揚簽署協議的各方，但他也警告要執行這項協議還有「大量工作有待完成」。一名不願透露姓名的美國高級官員表示，美法兩國將與聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）建立機制，與黎巴嫩軍隊合作防止可能的停火違規行為。該官員表示，美國不會部署戰鬥部隊。這項停火協議是在10月底雙方態度發生改變後達成的。拜登表示，他的政府將繼續推動在加薩地區與哈馬斯的停火及人質釋放協議，並努力促成以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化。