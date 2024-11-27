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前大都會強投Noah Syndergaard在去年季後成為自由球員，今年沒有球隊願意簽下他，讓他陷入無球可打的窘境，近期Syndergaard受邀擔任Podcast節目《The Baseball Insiders》嘉賓，在訪談中Syndergaard坦言，自己現在願意去任何可以給他機會的地方，讓自己遠離外界的干擾，重新獲得心靈的平靜。Syndergaard在2010年被多倫多藍鳥選中，2012年在R. A. Dickey的交易案中，Syndergaard被送往大都會，2015年Syndergaard在大都會迎來大聯盟初登板，並在菜鳥年就踏上世界大賽舞台，但大都會當年在世界大賽不敵堪薩斯皇家，讓Syndergaard無緣世界大賽冠軍。2016年Syndergaard迎來生涯年，拿下14勝9敗，防禦率2.60，飆出218K，但2016年後，Syndergaard就遭遇大大小小的傷勢，最後在2020年進行Tommy John手術，復出後速球威力大大減弱，雖在2022年效力天使與費城人單季再度拿下10勝，但2023年轉戰道奇僅留下1勝4敗，防禦率7.16的成績，在球季結束成為自由球員後，就沒有球隊與他簽下合約。經歷一年無球可打的窘境，Syndergaard在擔任《The Baseball Insiders》嘉賓時，也坦言自己現在願意去任何給他機會的地方，「我不會挑，我願意去任何給我機會的地方，如果可以去日本、韓國打一年，我認為這樣可以幫助我遠離外界的干擾，重新獲得心靈的平靜。」