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擁有超過87萬受益人的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940），於上週一（11/18）公告進行上市以來第2次換股，並於本週完成，此次換股新增、刪除共各15檔，其中，新增股華航、群聯入榜前10大成分股，已於11/25執行完畢。00940自公開申購以來就話題不斷，近日進行上市以來第2次換股，新增及刪除共各15檔，根據元大投信官網資料顯示，最新的前10大成分股依序為長榮6.63%、長榮航4.26%、中信金3.73%、華碩3.64%、環球晶3.61%、聯詠3.31%、聯發科3.24%、華航3.01%、群聯2.93%、聯電2.89%。觀察前10大成分股，華航、群聯新進榜，環球晶則是從原本的成分股晉升到前10大。和碩、日月光投控則是掉出前10大持股，玉山金不僅掉出前10大，更成了刪除股。00940換股名單已於11/25將15檔剔除股汰換完畢，完成現有50檔成分股的權重調配，除了前10大成分股外，其他新增股包含瑞昱、寶成、遠東新、聯強、富邦金、潤泰全、文曄、漢唐、可成、義隆、臺企銀、美律、億光。